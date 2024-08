Ida Mascherin ved. Mascherin

di 89 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Lorena e Ivan,il genero, la nuora, le nipoti Aurora, Stefania e Cloeed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 22 agosto alle ore 15:30

nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo,

ove la cara Ida giungerà dalla Casa Serena di via Revedole.

Il Santo Rosario si reciterà mercoledì 21 agosto c.m. alle ore 19:30

in chiesa.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Roraigrande.

Un grazie particolare alle operatrici e alle infermiere di Casa Serena

per le amorevoli cure e per la professionalità dimostrata in tutti questi anni,

ed al suo medico curante.

Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere

all’Associazione Alzheimerdi Pordenone.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno

onorarne la cara memoria.