Distretto del Commercio Terre Tagliamento: Formazione e Innovazione per lo sviluppo locale

VALVASONE ARZENE – Si è tenuto ieri sera, giovedì 27 marzo, presso la suggestiva Sala Roma di Valvasone-Arzene, il primo degli appuntamenti formativi promossi dal Distretto del Commercio Terre Tagliamento, un’iniziativa che riunisce gli otto comuni del territorio, con San Vito al Tagliamento capofila, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone- Arzene, in collaborazione con Confcommercio Ascom, le Associazioni di categoria e la

Camera di Commercio.

L’incontro, presentato dal Sindaco Fulvio Avoledo e dal manager del distretto Gabriella Gaiotti, si è concentrato sul marketing strategico per le imprese commerciali e i pubblici esercizi, ha offerto ai partecipanti preziosi strumenti e tecniche per migliorare

l’attrattività dei punti vendita e l’efficacia dell’offerta enogastronomica.

I numerosi presenti, provenienti da tutti i comuni del Distretto, hanno manifestato

grande apprezzamento per gli stimoli formativi ricevuti. Considerato il successo

dell’iniziativa e l’opportunità di valore, l’Assessore al Commercio e Attività produttive Umberto Menini auspica che la partecipazione delle imprese degli otto comuni sia sempre più ampia capillare.

Il Distretto del Commercio ha definito un percorso formativo, guidato da

Confcommercio, che si concentrerà su aree cruciali per la crescita delle competenze

strategiche delle piccole e micro imprese. I prossimi appuntamenti saranno dedicati

all’alfabetizzazione finanziaria, una guida pratica alla gestione finanziaria per il

commercio: budget, investimenti, principali strumenti finanziari e sostenibilità

economica. Il terzo appuntamento sarà dedicato all’introduzione dell’intelligenza

artificiale per le piccole attività con suggerimenti per l’ottimizzazione dei processi di comunicazione e di gestione, strumenti di marketing e applicazioni pratiche dell’AI nel commercio.

Grazie all’azione sinergica degli otto comuni, gli incontri si svolgeranno in modo

itinerante e con orari diversi, per venire incontro il più possibile alle esigenze di tutti: il 10 aprile alle ore 14:00, nella sala civica a Cordovado l’8 maggio alle ore 20:30 nella sala consiliare di Palazzo Burovich a Casarsa della Delizia.

Il Distretto del Commercio persegue l’obiettivo di sostenere e valorizzare il commercio locale attraverso un approccio innovativo e collaborativo. La formazione viene considerata un elemento cruciale per accrescere la competitività delle imprese, con la consapevolezza che i benefici ricadono sull’intera comunità.

Gli incontri in presenza offrono un’occasione di scambio e confronto tra imprenditori di settori merceologici diversi e con sedi in comuni contermini, accomunati dal radicamento al territorio e al desiderio di migliorarsi.

Il prossimo step sarà il potenziamento del sito internet esistente e l’implementazione di una strategia di comunicazione sui social media, strumenti strategici per raggiungere

una platea più ampia e innovare le modalità di promozione. In linea con le attuali tendenze di sviluppo, il Distretto punta con decisione sui canali di comunicazione digitale.

La scala allargata del progetto consente di moltiplicare la visibilità delle bellezze

paesaggistiche e artistiche dei luoghi e delle peculiarità delle attività economiche di vicinato che sono il cuore pulsante dei territori.