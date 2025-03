Concerto Vocalise Trio & Francesco Facca il 29 a Porcia

PORCIA – Sabato 29 Marzo 2025, alle 20.30, nel Salone della Barchessa di Villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il Concerto Vocalise Trio & Francesco Facca. Durante la serata Francesca Koka (violino), Stefania Pellizzer (violoncello) Michele Toffoli (violino) e Francesco Facca (saxofono) eseguiranno tre Golden Quartets e un Trio per archi composti da Paolo Pessina.

INGRESSO LIBERO

Per info Ass. Amici della Musica “Salvador Gandino” APS 0434-590356 e 335-7814656

PROGRAMMA MUSICALE

I tre Golden Quartets del compositore Paolo Pessina, scritti nel 2024, esplorano la timbrica del saxofono (soprano, contralto e tenore) uniti al calore del trio d’archi in un percorso ritmico moderno e classico al tempo stesso.

Completa la serata l’esecuzione del Trio per archi, un brano virtuosistico che spazia dal capriccio al jazz.

CURRICULUM ARTISTI

VOCALISE TRIO

Il trio, composto dai violinisti Francesca Koka e Michele Toffoli, e dalla violoncellista Stefania Pellizzer, si è formato nel 2023, in occasione della rassegna concertistica di musica da camera della città di Conegliano. I tre musicisti, laureati a pieni voti presso i conservatori di Milano e Trieste, vantano individualmente consolidate carriere in ambito cameristico, orchestrale e didattico.

Dedito all’esplorazione di un vasto repertorio, che spazia dal periodo barocco a quello contemporaneo, il trio è stato invitato ad esibirsi in numerosi festival oltre che in contesti pubblici e privati in location di assoluto prestigio.

L’ensemble ha al suo attivo alcune prime esecuzioni assolute di composizioni contemporanee e collaborazioni con importanti artisti del territorio.

FRANCESCO FACCA

Ha iniziato a suonare il saxofono frequentando la scuola di musica dell’Associazione Filarmonica Sanvitese a sette anni, per poi perfezionarsi presso il Conservatorio statale di musica “J. Tomadini” di Udine con il M° Fabrizio Paoletti e successivamente presso il Conservatorio statale di musica “G. Verdi” di Milano con il M° Daniele Comoglio. Dal 2021 insegna saxofono in diverse scuole di musica del Pordenonese. Dal 2013 al 2016 è stato baritonista con il quartetto di sax “Furendo Saxophone Quartet”, con il quale ha tenuto concerti a Udine, Gorizia, Venezia e Roma. Dal 2016 al 2019 è stato contraltista prima con il quartetto di sax “Esse4 Saxophone Quartet”, con la quale ha tenuto concerti in Italia e in Croazia, poi con il “Moglios Saxophone Quartet”, con il quale ha partecipato a concerti a Milano, a San Vito al Tagliamento e al Festival Internazionale di Scansano “Morellino Classica 2019”. Dal 2021 è tenorista della street band “Unbrassed Band” con la quale si esibisce in tutto il Friuli. Ha ottenuto premi in diversi concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali un primo premio al 36° Concorso Internazionale Città di Stresa (2018).

PAOLO PESSINA

Nasce a Milano e si laurea in composizione presso il conservatorio della città meneghina nella classe di Azio Corghi (1995). Riceve una borsa di studio per frequentare il corso di specializzazione in composizione tenuto presso l’Accademia Petrassi della Fondazione Toscanini di Parma (1996). Nel 1997 consegue l’alto perfezionamento in composizione presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, dove riceve il “Premio S.I.A.E.” quale migliore diplomato di tutti i corsi. Nel 2000 ottiene il “Diploma di Merito” in composizione presso l’Accademia Chigiana di Siena, sotto la guida di Azio Corghi. Nel 2001 e 2003 segue i corsi di musica da film tenuti da Luis Bacalov presso l’Accademia Chigiana, vincendo il “Premio Emma Contestabile” per i brillanti risultati ottenuti. Nel 1997 è onorato dell’amicizia e stima di Jean Françaix. Studia direzione d’orchestra con Yuri Ahronovich ed Ennio Nicotra. Lavora quale assistente di Alexander Rahbari a Madrid, Palermo, Vienna, Graz e Zagabria. Nel 2001 costituisce con talenti italiani l’Orchestra Sinfonica Adriatica il cui primo CD esce nel 2002 e viene presentato a Roma con Yuri Temirkanov. Dirige regolarmente in Italia e all’estero. Si dedica alla valorizzazione dei giovani musicisti anche in qualità di direttore e fondatore di orchestre giovanili. Il catalogo delle sue composizioni comprende musiche per teatro, film, opere sinfoniche, vocali e da camera. Alcuni suoi lavori, eseguiti anche da Franco Gulli, Arturo Bonucci, Rodolfo Bonucci, Enzo Caroli e Ruggiero Ricci, sono pubblicati da BMG Ricordi, Sonzogno, Berbén, Pizzicato Verlag e registrati da RAI Radiotelevisione Italiana, RTV Slovenia e Universal Music GmbH. Dal 2006 appare come compositore e direttore d’orchestra nel catalogo della casa discografica NAXOS.