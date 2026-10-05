Mauro Morassut

di anni 70
__________
Ne danno il triste annuncio la cognata Paola,
i cugini e gli amici tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 6 ottobre 2026
__________
I funerali avranno luogo giovedì 8 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Mercoledì 7 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Mauro.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it