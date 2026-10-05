Mauro Morassut

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 70

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Ne danno il triste annuncio la cognata Paola,

i cugini e gli amici tutti.

Bagnarola di Sesto al Reghena, 6 ottobre 2026

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I funerali avranno luogo giovedì 8 c.m. alle ore 15.30

nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma

giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Mercoledì 7 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola

sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Mauro.

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Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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