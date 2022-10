mons. Fermo Querin

Il Vescovo di Concordia-Pordenone, Mons. Giuseppe Pellegrini,

il Vescovo Emerito, Mons. Ovidio Poletto,

il Presbiterio diocesano, l’Istituto Secolare dei Sacerdoti del Sacro Cuore

le Parrocchie di Sclavons e del Pasch,

di Sant’Andrea Ap. e Sant’Agnese in Portogruaro,

le sorelle Anna, Cecilia e Gabriella, i nipoti e famigliari tutti,

confortati dalla fede nel Cristo risorto

annunciano l’improvvisa morte di don Fermo Querin

Si uniscono in grata memoria per lo zelante servizio svolto

nel lungo e fruttuoso ministero pastorale il Seminario diocesano

e il Collegio G. Marconi di Portogruaro, le Parrocchie di Annone Veneto,

Palse, Frattina e Villanova di Pordenone, l’Azione Cattolica Diocesana

e l’Ufficio Scuola diocesano, Casa Madonna Pellegrina

e l’Apostolato della Preghiera.

È doveroso il ricordo dell’opera svolta in vari ambiti della pastorale diocesana

in particolare come Vicario Episcopale per le Attività pastorali,

Direttore dell’Opera Esercizi Spirituali e Promotore della Pastorale vocazionale.

La Liturgia esequiale avrà luogo nella chiesa parrocchiale

di San Pietro Apostolo in Sclavons mercoledì 19 ottobre alle ore 15,00.

Il S. Rosario sarà recitato martedì 18 ottobre nella chiesa parrocchiale

di San Pietro Apostolo in Sclavons alle ore 20,30.

La camera ardente è allestita nella cripta

della chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo in Sclavons.

Si ringraziano fin d’ora quanti partecipano alla preghiera di suffragio.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it