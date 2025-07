Terzo “Giovedì sotto le stelle” e Blues on the roads

PORDENONE – Dopo la grande partecipazione delle scorse serate, la città è pronta per il terzo e ultimo appuntamento con i “Giovedì sotto le stelle”, che per questa data sarà all’insegna della musica dal vivo con “Blues on the roads”, l’attesissimo evento targato Pordenone Blues Festival. Vivacità, ritmo e pura energia pervaderanno le vie del centro e i locali grazie alle esibizioni di oltre 20 tra band, duo e dj set, dando vita a un palcoscenico diffuso a cielo aperto.

L’Assessore Alberto Parigi: “Il Comune, in collaborazione con le associazioni del territorio, si impegna costantemente per garantire il successo dei ‘Giovedì sotto le stelle’ e in particolare, l’Amministrazione comunale promuove da alcuni anni la felice coincidenza tra questo appuntamento e il suggestivo ‘Blues on the roads’, organizzato dall’Associazione Pordenone Giovani nell’ambito del Pordenone Blues Festival. Questa sinergia persegue un duplice obiettivo: mantenere la città viva e attrattiva per cittadini e visitatori, sostenendo al contempo le attività commerciali locali.”

GIOVEDÌ 17 LUGLIO – IL PROGRAMMA

Il calendario degli eventi prevede un’ampia gamma di proposte culturali e di intrattenimento, per un’esperienza completa tra saldi estivi, musica e divertimento per tutte le età.

Al Museo civico d’Arte (Palazzo Ricchieri) alle ore 18:45, un evento speciale legherà musica, arte e convivialità con un preludio musicale a sorpresa, a seguire la visita guidata alla collezione permanente del Museo (a cura di Mondo Delfino) e per finire un aperitivo nel cortile dello storico Palazzo Ricchieri. La prenotazione è consigliata inviando una mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al 380 4614951 dalle 9:00 alle 12:00. Le attività sono comprese nel prezzo del biglietto d’entrata al museo.

Al chiostro della Biblioteca alle ore 20:30 la Filarmonica Città di Pordenone propone Mascagni Wind Ensamble con gli insegnanti e gli ex allievi di fiati della Scuola di Musica Luigi Mascagni.

Un nuovo appuntamento con Wideline Radio dalla propria sede in Corso Garibaldi con “Wide-Dance-Show” special edition con dj set di Mauro Camperi, Stefano Merli, Patrizio Aureli, Franco Mainardi. – MC Andrea. La trasmissione in diretta sarà condotta da Alessandro Carrer e Gianfranco Falcomer.

Durante le tre serate i negozi del centro rimarranno aperti fino alle ore 23:00, proponendo promozioni esclusive e iniziative commerciali dedicate e la “caccia agli sconti”.

L’iniziativa “Giovedì sotto le stelle” rientrano nel programma “Estate a Pordenone – Verso Capitale italiana della Cultura 2027”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone in collaborazione con Sviluppo e Territorio.