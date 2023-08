ROMANO ROSSETTO

di 85 anni

Ne danno il triste annuncio:le sorelle, i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 14 Agosto alle ore 15.30

nella chiesa parrocchiale San Bartolomeo di Roveredo in Piano,

ove il caro Romano giungerà dall’abitazione in via Brentella n° 7.

Domenica alle ore 17.45 in chiesa verrà recitato il Santo Rosario.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Roveredo in Piano.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno

onorarne la cara memoria.