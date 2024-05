Ristoranti e cultura d’impresa. Confronto al Mantica il 16 maggio

PORDENONE – Sarà un confronto diretto quello che si terrà giovedì 16 maggio, a partire dalle 10.30 a Palazzo Mantica, sul tema “Il domani della ristorazione: rimanere competitivi, in un settore che cambia velocemente”. Un dibattito – promosso da Ascom-Confcommercio e Fipe provinciale – valido per affrontare assieme a Chef, imprenditori e consulenti le attuali esigenze del settore, mettendo in rilievo le migliori soluzioni per aumentare l’attrattività e l’impatto positivo sul territorio dei locali pubblici.

L’iniziativa si colloca all’interno della Giornata della Ristorazione che quest’anno si svolgerà sull’intero territorio nazionale il prossimo 18 maggio, con l’obiettivo di celebrare un tema fondamentale per tutto il settore dei Pubblici Esercizi: l’ospitalità (per saperne di più digitare il link https://giornatadellaristorazione.com/ ).

Qualificati gli interventi che saranno moderati da Federico Mariutti, consigliere del gruppo Giovani imprenditori della Fipe nazionale.

Inizia il presidente di Confcommercio locale Fabio Pillon, a seguire l’assessore alle attività produttive e turismo Fvg Sergio Emidio Bini, l’assessore al commercio di Pordenone Elena Ceolin, il presidente dei ristoratori e quello dei bar del Friuli occidentale, rispettivamente Pierangelo Dal Mas e Fabio Cadamuro. Poi gli interventi di Kevin Ferragotto (consulente per la ristorazione professionale) e di Giancarlo Cesarin (co-founder Soplaya spa).

A conclusione ci sarà la firma dei rappresentanti di categoria della ‘Carta dei valori’. Lo Ial di Aviano (scuola alberghiera) servirà un aperitivo con prodotti del territorio.