di 88 anni

Ne danno il triste annuncio la moglie, la sorella,le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Sabato 29 alle ore 15.00

partendo dall’abitazione dell’Estinto in Via E. Toti N 61

per la chiesa parrocchiale di Tiezzo.

Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.00

nella chiesa medesima.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Tiezzo.