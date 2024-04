PAFF! Sonic, il 26 aprile al via la nuova rassegna

PORDENONE – Il PAFF! apre le porte alla musica con PAFF! Sonic, la rassegna dedicata alle nuove sonorità che esplora il legame tra musica e arti visive, portando al pubblico esperienze uniche e coinvolgenti.

Il primo appuntamento sarà venerdì 26 aprile alle 20.30 con I Matita che propone un live musicale da palco con visual di Daniele Spanò, in cui l’atto del disegnare si trasforma in un gesto ritmico, visivo e sonoro, che conduce e dà forma e struttura alla musica. Il tratto comune è il disegno ritmico, in cui ciò che importa non è cosa si disegna ma lasciarsi andare a un flusso creativo collettivo.

La matita e il pennarello si muovono sulla carta e, assieme alla tastiera, creano un suono spontaneo.

I Matita sono un collettivo artistico nato da un’idea di Fabio Bonelli e dalla sensibilità musicale di Antonello Raggi. Ha all’attivo varie collaborazioni, tra cui Fondazione Prada (Milano), Museo Ettore Fico (Torino) e RomaEuropa Festival (Roma). Nel 2023 è stato pubblicato l’EP audiovisivo “Layers”, che segue l’album “All the music is played, all the rhythm is drawn” (CD/LP SStars, 2015).

In questi giorni festivi, inoltre, il PAFF! garantisce le aperture straordinarie a orario continuato giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio dalle 10.00 alle 19.00. Proseguono anche le visite guidate del fine settimana: sabato e domenica alle 11.00 e alle 16.00 alla mostra “Chris Ware – La prospettiva della memoria”, sabato e domenica alle 17.00 all’esposizione permanente