Ne danno il triste annuncio: il figlio Giorgio, la figlia Elisabetta con Moreno, il nipote Lorenzo con Chiara e il piccolo Alessandro, il cognato, le nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 22 agosto alle ore 16,00 nella Chiesa Arcipretale di S. Giorgio, ove Vera giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di Vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato domenica 21 agosto alle ore 19,45 nella Chiesa medesima.

NON FIORI MA EVENTUALI OFFERTE PER LA VIA DI NATALE