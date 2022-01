Covid, il Fvg in zona arancione da lunedì 24 gennaio

FVG – La nostra regione passerà in zona arancione da lunedì 24 gennaio. Ieri, 20 gennaio, infatti, il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità ha di fatto certificato il passaggio in zona arancione che si concretizzerà oggi con la decisione del ministero della Salute.

Si entrerà in zona arancione per gli ospedali. Negli ultimi giorni, infatti, sono state superate tutte le soglie di saturazione dei reparti Covid. In particolare, le Aree mediche (quelle riservate ai malati non gravi) hanno raggiunto il 33,6 per cento di letti occupati, dato arrotondato al 34% nel rapporto dell’Iss. Il limite per l’arancione è fissato al 30%. Le Terapie intensive invece sono piene al 22,9 per cento, mentre il limite è al 15%. L’incidenza è salita a 2.451 casi su 100mila abitanti. La barriera era a 150 casi.

La zona arancione non è più quella dell’autunno 2020 e poi nell’inverno del 2021. Per i vaccinati, infatti, non cambierà nulla e potranno fare tutto. I locali rimarranno aperti. I non vaccinati, invece, non potranno più uscire dal proprio comune, tranne che per motivi di lavoro, salute o necessità. Sono valide tutte le deroghe del passato, come la possibilità di spostarsi tra piccoli comuni distanti non più di trenta chilometri.

Servirà il Super green pass anche nei centri commerciali nei festivi e pre-festivi, nonché per lo sport di contatto, anche all’aperto.