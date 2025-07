Trieste pronta a esplodere con Robbie Williams: attesi 28mila spettatori da tutta Europa

TRIESTE – Trieste si prepara a vivere una serata da grande evento internazionale: giovedì 17 luglio lo Stadio Nereo Rocco ospiterà l’unica tappa italiana del tour di Robbie Williams.

I 28mila biglietti disponibili sono andati esauriti in poco tempo, con un pubblico che arriverà da ogni angolo d’Europa. Il 30% dei biglietti è stato acquistato all’estero, in particolare da Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera e da altri 15 Paesi, mentre il restante 70% proviene dall’Italia. Solo una piccola parte – circa il 30% – è stata venduta in Friuli Venezia Giulia.

L’impatto sulla città è già evidente: l’occupazione alberghiera per la notte del concerto ha toccato il 98%, con strutture quasi ovunque sold out. I prezzi? Schizzati alle stelle: camere in hotel a tre stelle hanno raggiunto i 350-400 euro, mentre le soluzioni di fascia alta arrivano a chiedere fino a 2.400 euro per una sola notte.

“Si tratta dell’evento clou degli ultimi anni,” dichiarano a Federalberghi Trieste, sottolineando l’enorme visibilità che questo appuntamento garantirà alla città”.

Il concerto rientra nel programma Go2025&Friends, nato per promuovere Nova Gorica e Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, è organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Trieste, FVG Music Live e Vigna PR e rafforza il ruolo di Trieste come punto di riferimento per i grandi eventi internazionali nel Nordest.