Arriva, il 17, il docufilm “Tessere” realizzato a Spilimbergo

FVG – Conto alla rovescia per l’arrivo sugli schermi televisivi del docufilm Tessere dedicato alla tradizione musiva. È stato, infatti, acquistato dalla nota piattaforma televisiva Sky e verrà trasmesso, partire dal 17 febbraio, sul canale dedicato all’arte, al design e alla cultura, il docufilm Tessere, realizzato a Spilimbergo in occasione del Festival Mosart del 2019, dall’Università di lingue e comunicazione IULM di Milano.

La prima messa in onda “Tessere”sul canale di Sky Arte è programmata in prima serata a partire dalle ore 20.45 venerdì prossimo, quale primo episodio della nuova serie Patrimonio con una puntata tutta dedicata alla scoperta della magia del mosaico nell’ambito di un ‘viaggio‘ intrapreso da SKY nell’Italia dell’artigianato .

Il docufilm Tessere è una delle azioni che si inserisce all’interno della progettualità “Spilimbergo Città del Mosaico”, promossa dall’Amministrazione comunale di Spilimbergo, assessorato alle attività produttive e turismo.

Un Progetto per rilanciare Spilimbergo quale “Città del Mosaico” con un piano organico e coordinato di interventi mirati che tutt’ora prosegue, curato dall’arch. Silvana Annicchiarico, professionista di fama internazionale, design curator, già direttrice del Triennale Design Museum e membro del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l’economia della cultura del Ministero per i beni e le attività culturali, impegnata anche in attività di critica e di ricerca.

Il progetto “Spilimbergo, Città del Mosaico”, voluto dall’Amministrazione, è nato proprio con la finalità primaria di rilanciare il mosaico come elemento centrale e irrinunciabile per l’economia della Città, nell’ottica di rendere l’arte del mosaico sempre più presente negli scenari sociali, culturali, storici e artistici, non solo nel territorio spilimberghese con ricadute positive in termini turistici e produttivi.

Attraverso i suoi artefatti musivi, infatti, Spilimbergo dialoga non solo con il territorio della regione Friuli Venezia Giulia ma con il mondo intero: i mosaici di Spilimbergo portano all’estero il nome della Città e trasformano un’eccellenza artigianale grazie all’abile professionalità dagli artigiani, in un potentissimo vettore di marketing territoriale.

Attraverso il mosaico Spilimbergo continua ad accrescere la propria riconoscibilità, a livello nazionale e internazionale, e affermarsi sempre più come attrazione turistica capace di offrire al visitatore non solo i manufatti musivi concentrati nel tempio di formazione e di produzione della Scuola Mosaicisti del Friuli, ma anche quelli diffusi capillarmente nella città come presenza continua e caratterizzante.E il docufilm “TESSERE”, nella serie Patrimonio di Sky che ora verrà diffuso da Sky Arte centra proprio questo obiettivo.

La notizia della messa in onda del docufilm, a partire dal 17 febbraio in prima serata, per un intero anno, sulla piattaforma televisiva nazionale di Sky, è stata comunicata all’Amministrazione comunale dal magnifico rettore dell’Università di Milano dottor Gianni Canova già a fine dello scorso anno e ora anche dalla redazione di SKY.

Tessere è un documentario poetico e suggestivo, dove Spilimbergo diventa quasi territorio fiabesco, nell’esaltazione del suo legame col fiume, con le sue vene sassose e vive che ricordano un arido deserto, da dove nasce la bellezza celebrata con riti misteriosi dal sapore arcaico e ancestrale.

Se l’acqua è notoriamente simbolo di vita, qui le pietre assumono una valenza quasi magica, trasformate da abili mani in tessere preziose, per dare vita a composizioni, come in una magia, di cui gli artigiani sono i depositari: eredi di una tradizione antica, abili artefici, ma anche visionari e capaci di trasformare la materia con una operazione dal sapore alchemico. Una sapienza e una capacità di visione e di creazione che parte dalla conoscenza della materia e dal rapporto con la natura e con la terra. In quest’ottica viene raccontata anche la filiera del mosaico dalla tessera al prodotto finito in una delle sole due aziende italiane che segue l’intero processo, con sede a Spilimbergo.

E accanto agli artigiani non può mancare il racconto della Scuola mosaicisti, tempi di formazione da sempre e di sperimentazione, e di quello che è oggi, con i suoi studenti provenienti da tutto il mondo. Da tutto ciò emerge l’eleganza di un gesto che continua a coltivare stupore e meraviglia.

Il docufilm che ora rimarrà sul canale Sky Arte per un anno – già proiettato al festival del design di Oporto in Portogallo e al Super Studio del Fuori salone di Milano, in concomitanza con il Salone del Mobile durante la Milano design week, è firmato Urban Movie Lab per la regia di Giuseppe Carrieri e vede la partecipazione di diversi artigiani locali e della Scuola musicisti del Friuli, promosso dal Comune di Spilimbergo.