FVG – Nel candore del latte tutte le sfumature dell’arte, i valori della sostenibilità, il rispetto per l’ambiente e l’amore per il territorio. Musa ispiratrice la musica.

Ritorna il “Blanc European Festival” dal 18 settembre al 13 ottobre, sotto la direzione artistica di Riccardo Pes. Un percorso iniziato nel 2019 con l’intento di portare all’interno delle latterie friulane, promotrici di valori di mutua assistenza e autorganizzazione dal basso, performance multi-art ispirate al latte e al colore bianco, che veicolano al contempo messaggi di grande attualità.

I principi sociali di inclusione e solidarietà, che caratterizzano l’ambito dei caseifici, rendono queste realtà estremamente moderne e all’avanguardia inserendole nel contesto globale dello sviluppo sostenibile.

“File rouge” dell’edizione 2022 il rispetto dell’Ambiente attraverso il linguaggio dell’arte.

E insieme il rispetto dell’Uomo, l’auspicio e l’impegno per il superamento delle disuguaglianze e per una giustizia sociale più equa, che abbandoni la logica dello sfruttamento del pianeta e dell’altro, abbracciando una progettualità che abbia come orizzonte le generazioni future.

Cinque i Comuni coinvolti che ospiteranno gli incontri dell’edizione 2022: Tramonti di Sopra, Pordenone, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Udine. Dibattiti, concerti, performance multi-art dove linguaggi espressivi si metteranno in dialogo tra loro.

Protagonisti saranno nomi internazionali della musica, della poesia, del teatro, del fumetto e della divulgazione scientifica in 6 suggestivi e significativi incontri.

Non poteva che aprirsi con una lode al creato e un inno alla sostenibilità il Blanc European Festival. “CANTICO PER LA TERRA” è l’evento di inaugurazione dell’edizione 2022, che prenderà vita nella sala polifunzionale di Tramonti di Sopra, domenica 18 settembre alle ore 17.30.

Lettura-concerto scandito dall’interpretazione dell’attrice Carla Manzon e dall’accompagnamento di brani vocali eseguiti dal Trio Kalliope che ci guideranno in una riflessione sulla crisi ecologica della nostra “casa comune”, attraverso il messaggio dell’enciclica “Laudati Si’” di Papa Francesco: «Benché il cambiamento faccia parte dei sistemi complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica».

Link dell’evento, foto, note biografiche dei protagonisti: https://bit.ly/3RjltT6

Teatro, fumetto e musica per una performance il cui senso si racchiude nella forza simbolica del gesto che è movimento e nuova vita. “RE-GENERATION. L’ECONOMIA CIRCOLARE E LE NUOVE GENERAZIONI” è il titolo dell’evento che vedrà in scena l’attore Massimo Somaglino, i sand artist Fabio Babich e Massimo Racozzi, il soprano d’opera Rachel Duckett e il pianista Andrea Boscutti.

La performance prenderà forma mercoledì 21 settembre a Pordenone, al Paff, Palazzo del Fumetto, alle ore 20.30. Salvare la sabbia, restituendola alle nuove generazioni.

È la denuncia della scomparsa dell’ambiente sabbioso, a causa dell’innalzamento del livello dei mari, ma anche la risposta attraverso l’arte: un live-painting che utilizza la sabbia del fiume Noncello, che ritorna all’ambiente, restituita al termine della performance. Un gesto simbolico per sancire il rispetto della natura e dei suoi tempi di rigenerazione ma anche un gesto di attenzione per le future generazioni.

Link dell’evento, foto, note biografiche dei protagonisti: https://bit.ly/3RkaDfE

Sempre a Pordenone, giovedì 22 settembre, nello spazio eventi del Mercato coperto Campagna Amica di Coldiretti, alle ore 20.30 si cercherà di andare “VERSO LA PLASTICA A IMPATTO ZERO”, titolo dell’incontro che diventa impegno attraverso il racconto di esemplari esperienze di buone pratiche contro l’inquinamento.

L’evento vedrà ospiti il direttore di Coldiretti Antonio Bertolla, la dottoressa Forestale e assessore all’Ambiente di Pordenone Monica Cairoli, la dottoressa Fiorella Trivillin ricercatrice di materiali avanzati presso l’Electrolux e il dottore forestale e blogger Riccardo Rizzetto.

Link dell’evento, foto, note biografiche dei protagonisti: https://bit.ly/3ekYxEk

“SINFONIA ARTICA” è il titolo del “concerto per fisico e orchestra” che si terrà sabato 24 settembre alle ore 20.30 a Villa Sulis di Castelnovo del Friuli. Musica e riflessioni sul cambiamento climatico che coinvolge tutto il pianeta, luoghi a noi vicini e luoghi lontani. Una serata dedicata alla commistione tra musica e fisica della climatologia.

Tema dell’incontro, di scottante attualità ed estrema gravità che richiede urgenza di risposte, è il riscaldamento globale, una minaccia per tutto il nostro ecosistema.

L’obiettivo di mantenere l’aumento delle temperature entro 1,5°C sembra difficile da realizzarsi entro il 2030. Fabrizio Coccetti, noto fisico e ricercatore del Cern, ci condurrà nel mondo del cambiamento climatico e del rispetto dell’ambiente attraverso gli occhi della Fisica, accompagnato dalle musiche di Einaudi, Vaughan Williams e Vivaldi, eseguite dall’Orchestra DoLaMiTi diretta da Matteo Andri.

Link dell’evento, foto, note biografiche dei protagonisti: https://bit.ly/3cL30j8

Il fieno possiede un suo tempo, un suo ritmo, una sua musica. È questa la suggestione dell’evento che prenderà vita a Pradis di Sotto, Località Morandin/In da Viole, domenica 25 settembre alle ore 17.00, dal titolo “IL TIMP DAL FEN”, ispirato al libro di Gianni Colledani, storico e docente di italiano e lingua friulana. L’autore converserà con la critica letteraria e giornalista Martina Delpiccolo sul suo ultimo lavoro editoriale “Il timp dal fen e da la vacja”. Una raccolta di racconti ed aneddoti di un antico mondo agricolo-pastorale dove l’uomo coesisteva con le piante e gli animali.

In questo mondo le latterie, luogo simbolo del festival Blanc, costituivano un centro sociale fondamentale dove la comunità̀ si ritrovava. Erano regolamentate da principi moderni quali la mutua assistenza e la distribuzione delle responsabilità̀, un esempio di “organizzazione dal basso” e di economia circolare dove gli sprechi venivano riutilizzati.

All’incontro parteciperà la straordinaria artista, Julia Artico, che utilizza il fieno per la realizzazione delle sue sculture ad impatto zero e che da anni si batte per la tutela delle api. A rendere suggestivo l’incontro ci saranno i sorprendenti interventi musicali con strumenti a fieno.

Link dell’evento, foto, note biografiche dei protagonisti: https://bit.ly/3KPlyv6

A chiudere il festival, giovedì 13 ottobre, un evento presso il Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, alle ore 18.00. “IL GIARDINO MUSICALE” avrà per protagonista Prokofiev e le musiche scritte immerso nella natura della sua dacia.

Le meraviglie della Natura sono da sempre fonte di ispirazione dei più grandi artisti forse perché è la Natura stessa ad essere una grandiosa opera d’arte. Anton Cechov si considerava prima di tutto un giardiniere, il compositore polacco Penderecki possedeva 15 acri di arboreto e Prokofiev trovò nella dacha di Nikolina Gora la pace per lenire le sofferenze dei suoi ultimi anni di vita.

Il violoncellista Riccardo Pes e il pianista Matteo Andri eseguiranno le composizioni di Prokofiev scritte proprio durante questo ultimo periodo, caratterizzato da un legame intimo con la Natura. A guidarci all’ascolto di queste musiche ci sarà Guido Barbieri, noto musicologo, critico musicale, curatore e conduttore radiofonico per Rai Radio 3.

Link dell’evento, foto, note biografiche dei protagonisti: Link https://bit.ly/3Qwqcjf

L’edizione 2022 del festival Blanc è realizzata in collaborazione con i Comuni di Tramonti di Sopra, Castelnovo del Friuli e Clauzetto, Fondazione Friuli, Pordenone Fiere, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Fondazione Giovanni Santin onlus, Gea, Coldiretti Pordenone, Campagna Amica, Paff (Palazzo Arti Fumetto Friuli), Sina, Hotel Santin, Tosoni, Vicentini Orgnani, Friulovest Banca, Oleg Prokofiev Trust, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Accademia di Studi pianistici Antonio Ricci, Associazione Scuola di Musica Pordenone, Ecomuseo Lis Aganis Aps, Valtramontina, Associazione Culturale Antica Pieve d’Asio, Pordenone with love.

Per Info consultare il sito e le pagine social:

https://www.blancfestival.org

[email protected]

instagram.com/blanceuropeanfestival/

facebook.com/BlancEuropeanFestival/