Campionato Mondiale Cmas Nuoto Pinnato e Apnea a Lignano per disabili

FVG – È uffcialmente iniziato il count-down per la prima edizione del Campionato Mondiale CMAS di Nuoto Pinnato e Apnea per atleti disabili, in programma dal 16 al 19 novembre al Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine).

Alla manifestazione prenderanno parte oltre 150 atleti, provenienti da una decina di nazioni. Dalla Francia, al Belgio, fno ad arrivare agli Emirati Arabi Uniti e addirittura all’Australia: la piscina olimpionica di Lignano si prepara a ospitare un evento internazionale che segna una nuova tappa nello sviluppo dello sport paralimpico (e nell’inclusione sociale).

Per quanto concerne la delegazione italiana – a capo della quale ci sarà il Presidente della FIPSAS del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Popaiz – segnaliamo che sono 54 gli atleti convocati dalla Federazione Italiana Pesca sportiva e Attività subacquee, di cui 20 sono tesserati con il Pinna Sub San Vito.

Nello specifco si tratta di: Monica Carnieletto, Elia Dazzan, Marco De Stefani, Daniele Furlanis, Lisa Bertolo, Ferdinando Capobianchi, Nicola Zanin, Riccardo Favaro, Le Yu Andrea Fiore, Dafne Mancosu, Eric Granziera, Fabio Vida, Katia Aere, Michela Biolcati Aruni, Stefania Galasso, Nicola Simoncelli, Rosanna Brunetti, Rossella Panigutti, Luca Antoniali e Samuele Galdini.

Le delegazioni raggiungeranno il Bella Italia EFA Village nella giornata di giovedì 16 novembre e potranno allenarsi fno alle 12.00 di venerdì 17 novembre, giorno in cui le atlete e gli atleti inizieranno a sfdarsi per l’assegnazione delle medaglie, che avverrà al termine delle gare stesse.

Alle 14.45 di venerdì, infatti, si comincerà con le prove di Apnea e Nuoto pinnato sulla distanza dei 25 metri, mentre alle 16.30 è in programma il Mondiale di Apnea dinamica senza attrezzi nella vasca da 50 metri. La manifestazione proseguirà sabato alle 9.00 con le gare di Apnea dinamica con monopinna e con pinne in vasca da 50 metri. Alle 14.45, poi, sarà la volta del Mondiale di Nuoto pinnato: specialità monopinna e pinne sulla distanza dei 100 metri, a seguire monopinna e pinne 200 metri e infne le staffetta 4×50 metri monopinna e pinne assoluta mista (2 atlete e 2 atleti).

La giornata di domenica 19 novembre si aprirà alle 9.00 con il Mondiale di Apnea statica in vasca da 25 metri, mentre alle 15.15 tornerà in scena il Nuoto pinnato: sulla distanza dei 50 metri si disputerà le specialità di monopinna e la competizione terminerà con le staffette 4×50 metri monopinna assoluta e pinne assoluta. Nella giornata di lunedì 20 novembre le delegazioni lasceranno Lignano per fare rientro nelle rispettive regioni o nazioni.