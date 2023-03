Categoria supermercati: triplete di Despar come “Insegna dell’Anno”

FVG – Un triplete che per tre edizioni consecutive (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) ha confermato Despar come “Insegna dell’Anno” nella categoria supermercati: per celebrare questo importante traguardo Despar darà vita a una campagna social e in-store che sarà live da giovedì 23 marzo attraverso le pagine social del mondo Despar, oltre che nei negozi dell’insegna su tutto il territorio nazionale.

Con un tono di voce ironico e accattivante, il concept della campagna, ideato e realizzato dall’agenzia Ananai Comunicazione, gioca, attraverso una voluta iperbole, sul “triplete” e sull’idea del “triplicarsi” di qualità dei prodotti, accoglienza del personale e convenienza della spesa, che rappresentano alcune delle caratteristiche per cui i clienti hanno scelto di premiare Despar come supermercato preferito per gli acquisti.

Protagonisti del video non sono degli attori, ma reali collaboratori dell’insegna con l’obiettivo di coinvolgere e ringraziare tutte le persone di Despar che hanno permesso di ottenere il premio.

In particolare, la campagna si articola in un video (https://youtu.be/PE7Egj83oz8) che sarà diffuso e sponsorizzato attraverso un’intensa programmazione sulle piattaforme social di tutto il mondo Despar (LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube). A questo si aggiunge un’attività negli oltre 1.400 punti vendita Despar in tutta Italia con uno spot radio in-store, locandine e altri materiali di comunicazione, come manifesti, totem, rotair e vetrofanie.

La nuova campagna social e in-store è stata preceduta tra novembre e dicembre 2022 da un primo flight dedicato all’annuncio dell’assegnazione del premio con alcune uscite stampa sulle principali testate nazionali e una declinazione della campagna su tutte le piattaforme digitali di Despar.

Il premio “Insegna dell’Anno”, promosso da Q&A Research Italia srl e assegnato lo scorso novembre, ha visto competere 550 insegne, ogni realtà è stata valutata direttamente dai clienti finali per diversi aspetti: il prezzo, l’assortimento, l’accoglienza, la competenza degli addetti, la facilità d’acquisto, l’aspetto dei negozi.

Con un punteggio medio complessivo di 3,94, in una scala da 1 a 5, Despar ha ottenuto voti superiori alla media di categoria in tutti gli aspetti valutati: prezzo, assortimento, ospitalità, competenza, facilità d’acquisto e aspetto. In particolare, per ospitalità, competenza e facilità d’acquisto Despar ha ricevuto i voti in assoluto superiori a tutte le altre insegne della categoria.

“Il riconoscimento ricevuto conferma il forte legame del marchio Despar con il cliente e premia la cortesia, la professionalità e la competenza delle persone che lavorano nei punti vendita della nostra insegna – ha commentato Ombretta Putzu, Responsabile Marketing di Despar Italia – L’obiettivo di questa campagna, che abbiamo scelto di concentrare su touch point diretti come i canali social e nei punti vendita e che si svilupperà in diversi momenti fino a ottobre 2023, vuole essere un’occasione per rafforzare ancora di più la fidelizzazione del cliente e raccontare la qualità del servizio che ogni giorno mettiamo a disposizione delle persone che ci scelgono”.