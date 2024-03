Come risparmiare sull’acquisto di cosmetici online, tutto quello che devi sapere

Sempre più persone utilizzano cosmetici nella loro routine quotidiana per prendersi cura della propria persona. Che siano creme per il viso, cosmetici per il make-up o profumi con cui coccolarsi, la maggior parte delle persone oggi punta sulla qualità dei prodotti allo scopo di ottenere effetti migliori. L’altro lato della medaglia sono però i costi, a volte un po’ alti, con cui dobbiamo fare i conti. Quante volte ti è capitato di non riuscire ad acquistare il tuo profumo preferito o il rossetto che desideravi avere?

Il vantaggio dei nostri giorni è quello di poter acquistare i cosmetici online e non solo presso i negozi fisici dei brand, trovandoci di fronte a prezzi spesso più bassi o alla possibilità di risparmiare denaro utilizzando alcuni trucchi. In questo articolo troverai tutto quello di cui hai bisogno per acquistare in sicurezza e ottenere un risparmio.

1. Confrontare più siti

Una delle prima cose che devi fare quando acquisti cosmetici online è quello di confrontare diversi e-commerce, comparando i prezzi che vengono esposti. A volte alcuni siti possono disporre di offerte o avere semplicemente prezzi più bassi di altri.

2. Acquistare nei giorni festivi

Quando ci troviamo a ridosso di festività importanti, come Natale o San Valentino, o in prossimità di iniziative di rilievo, non è strano osservare i prezzi dei prodotti crescere nel periodo precedente alla festività. È conveniente aspettare che arrivi il giorno festivo affinché i prezzi tornino come prima o i negozi online mettano a disposizione codici sconto da usare sui loro prodotti non venduti. In questi casi, pazientare e aspettare l’uscita dei codici promozionali può farti risparmiare notevolmente!

3. Sfruttare i codici sconto

Cercare codici sconto e coupon online è sempre un ottimo metodo per risparmiare sull’acquisto di prodotti online. Piattaforme specifiche mettono a disposizione delle persone dei codici promozionali suddivisi per categorie e con i quali è possibile acquistare risparmiando in modo considerevole; a tal proposito, grazie a Bestshopping non dovrai più rinunciare ai tuoi brand preferiti di cosmetici, utilizzando il cashback di Douglas potrai risparmiare su ogni acquisto e prenderti cura di te stessa. Esistono diverse tipologie di codici sconto e nella cosmetica sono molto diffusi quelli che prevedono uno sconto sulla spesa totale o il rimborso di una parte dei soldi spesi, ovvero il cashback. Fai sempre attenzione alle condizioni richieste per poter usufruire del codice sconto e acquista i tuoi cosmetici preferiti ogni volta che voi.

4. Dividere la spedizione

Nonostante nella maggior parte dei casi i prezzi online siano particolarmente vantaggiosi, a volte il risparmio si annulla se si aggiungono le spese di spedizione che si devono affrontare. A tal proposito, uno dei metodi consigliati per poter annullare questa spesa è quello di effettuare l’odine in condivisione con altre persone. Quando la spedizione è cara, conviene fare un unico ordine più consistente invece di tanti ordini più piccoli. Dividendo l’ordine con altre persone è possibile risparmiare in due modi:

Raggiungendo la spesa minima per ottenere la spedizione gratuita ;

; Dividendo la somma della spedizione per il numero di persone che ordinano i cosmetici.

Inoltre, se conosci persone che sono clienti fidelizzati del sito da cui desideri acquistare, puoi informarti se sono iscritte alla newsletter o se ricevono periodicamente dei coupon online da utilizzare: dividendo l’ordine con una persona che possiede il coupon, potresti risparmiare anche sui prodotti oltre che sulla spedizione stessa.

5. Usare e-commerce affidabili e controllare le recensioni

Quando si acquista online è molto importante verificare che il sito sia affidabile nella spedizione e nelle condizioni di acquisto. A volte può capitare di ricevere un cosmetico danneggiato, non integro o perfino errato. Le condizioni di reso devono essere ben chiare affinché tu possa tutelare i soldi che hai speso. Allo stesso modo, anche il diritto di recesso deve essere sempre presente e spiegato nei minimi dettagli.

Evita sempre quei siti che conosci poco e che non espongono in modo chiaro tutte le condizioni di acquisto e di recesso, in modo da stare lontana da possibili truffe. Se hai bisogno di verificare meglio l’e-commerce dove hai trovato i tuoi cosmetici preferiti, puoi sempre controllare le recensioni delle persone online.