Coronavirus: Fvg, 155 contagi e 4 persone in intensiva

FVG – Oggi, 11 agosto, in Friuli Venezia Giulia su 6.380 test e tamponi sono state riscontrate 155 nuove positività, pari al 2,43%. Nel dettaglio, su 5.337 tamponi molecolari sono stati rilevati 143 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 2,68%, e dai 1.043 test rapidi antigenici sono risultati 12 casi (1,15 %).

Nella giornata odierna non si registrano decessi, 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva e 27 in altri reparti. Lo comunica il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.791 e, dall’inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive 108.944 persone.

Per quanto riguarda il personale del Sistema sanitario regionale, sono state registrate le positività di un medico e di un tecnico dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un infermiere dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.

Non sono stati rilevati casi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione e non risultano esserci positivi nemmeno tra gli ospiti delle stesse strutture. Si registra inoltre la positività di una persona rientrata dall’estero (Marocco).