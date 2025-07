Fvg Via dei Sapori festeggia 25 anni il 9 luglio con cena spettacolo a Udine

UDINE – Una location incomparabile per festeggiare 25 anni di impegno (e di successi) nel raccontare la storia e le bellezze del Friuli Venezia Giulia attraverso la cucina, i suoi vini, i suoi prodotti: Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori ha scelto il Castello di Udine per fare da scenario al Dinner Show con cui il 9 luglio (era prevista l’8, ma è stata spostata al 9 a causa del previsto maltempo) celebrerà l’importante traguardo. Un luogo significativo e simbolico, dato che proprio ad Udine il consorzio presieduto da Walter Filiputti è stato fondato nel 2000, con il sostegno della CCIAA di Pordenone-Udine che continua da 25 anni a collaborare con il gruppo, condividendone progetti e iniziative. Oggi il Consorzio è un affiatatissimo gruppo composto da 73 aziende top-quality: 25 ristoratori che – dal mare Adriatico alle Alpi – sono portabandiera delle molteplici anime della cucina regionale, pensata e rielaborata da ciascuno secondo il proprio personalissimo percorso di ricerca; 24 tra vignaioli e distillatori e 16 artigiani del gusto a cui si affiancano 7 partner tecnici.

Il Dinner Show, che gode del patrocinio del Comune di Udine e il sostegno della CCIAA di Pordenone-Udine, sarà un grande ed elegante evento, un vero tour nel gusto, in cui gli chef dei 25 ristoranti del gruppo presenteranno il piatto iconico del locale, quello che ancor oggi lo rappresenta al meglio, passato intatto fra tempi e mode. Accanto a loro, in ciascuna stazione, un vignaiolo farà degustare i propri vini scelti come miglior abbinamento al cibo proposto e sarà a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità. Alle postazioni dei ristoranti saranno alternati i banchi degli artigiani del gusto.

L’appuntamento è sul far della sera, alle ore 19.30, nel Piazzale del Castello sulla cima del colle che domina la città, da cui si gode una stupenda vista su Udine e sui colli che le fanno da corona. Qui si snoderà uno straordinario percorso gourmet, sorta di raffinata sintesi della storia degli ultimi 25 anni della cucina regionale. Titolo dell’evento è “25 anni di ricette: Dialoghi aperti con gli chef”, a sottolineare come il gruppo abbia come scopo non solo “fare e dare” da mangiare, ma anche pensare “al” mangiare, ovvero proporre, raccontare, illustrare e far comprendere la storia, la cultura, il territorio che stanno dietro ai piatti che preparano. E a Udine, l’ospite troverà là visto che i ristoranti portano la loro ricetta iconica.

Dopo il benvenuto al tramonto con gli eccellenti prodotti dei 16 artigiani del gusto partner del consorzio, gli chef cucineranno in diretta i loro piatti iconici: AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mortegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca D’Isonzo, Alla Luna di Gorizia, All’Androna di Grado, Caffetteria Torinese di Palmanova, Campiello di San Giovanni al Natisone, Carnia di Venzone, Casa Valcellina di Montereale Valcellina, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Alvise di Sutrio, Da Nando di Mortegliano, Da Toni di Gradiscutta di Varmo, Enoteca di Buttrio, La Torre di Spilimbergo, Le Fucine di Buttrio, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro, Mondschein di Sappada, San Michele di Fagagna, Tre Merli di Trieste, Vitello d’Oro di Udine. In chiusura, ciascun ristorante e i pasticceri aderenti al consorzio presenteranno deliziosi dolci e saranno allestite postazioni per caffè e distillati.

I dettagli del menu saranno consultabili sul sito www.friuliviadeisapori.it

La Cena spettacolo inizierà alle 19.30. Il prezzo è di 90 €.

I biglietti si possono acquistare nei ristoranti del gruppo e alla segreteria del consorzio ([email protected] – tel. 0432 530052 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). In caso di maltempo la cena si terrà il 9 luglio. Si potrà accedere al castello con l’ascensore, che resterà aperto.

L’appuntamento successivo con i Dinner Show sarà il 29 luglio, quando saranno di scena sulla spiaggia di Grado creazioni della cucina estiva, con lo sfondo del mare al tramonto.

Oltre un milione di assaggi serviti all’insegna dell’eccellenza e della valorizzazione del territorio, 185 eventi in 83 località di tutto il mondo in cui sono state promosse la cultura e l’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, oltre 2.000 ricette create per deliziare il pubblico con piatti unici che hanno raccontato in modo inedito la storia culinaria regionale, più di 35.000 bottiglie stappate, 1.383 le volte in cui vignaioli, artigiani del gusto e partner sono apparsi nei menù rendendo ogni esperienza irripetibile: questa, sintetizzata in numeri, la fotografia del consorzio portabandiera dell’eccellenza regionale in campo enogastronomico.

Per informazioni: Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

www.friuliviadeisapori.it – [email protected] – Tel 0432 530052