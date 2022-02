Covid: dal 28 febbraio Friuli Venezia Giulia in zona gialla

FVG – Da oggi, 28 febbraio, il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla. La regione si trovava in fascia arancione dal 24 gennaio a causa del diffondersi del contagio da Covid 19 e dell’aumento dei ricoveri ospedalieri.

Con il nuovo passaggio di colore cadono alcune limitazioni per chi non è in possesso del Green pass. Di fatto non sono previsti cambiamenti per vaccinati o guariti dal Covid.

Da oggi, ad esempio, senza Green pass sono consentiti liberamente gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o di altre regioni e non “solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”.

In zona arancione non era consentita inoltre con il Green pass semplice la partecipazione a corsi di formazione in presenza, divieto che viene meno ora con l’ingresso in zona gialla.