Da lunedì 29 novembre Fvg unica regione a passare in zona gialla

FVG – Sarà il Friuli Venezia Giulia l’unica regione che da lunedì si troverà nella fascia gialla.

Secondo quanto si apprende, infatti, l’ordinanza di ieri, 26 novembre, del ministero della Salute riguarderà solo questa regione.

Intanto, è di queste ore (le 10.30 del 27 novembre) la notizia che le minori restrizioni per vaccinati e guariti, introdotte dall’ultimo decreto legge in materia di contenimento e prevenzione della pandemia da Covid-19, entreranno in vigore in Friuli Venezia Giulia a partire dal 29 novembre.

Lo dispone il documento del Governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore oggi, anticipando di una settimana l’originaria decorrenza fissata per lunedì 6 dicembre.