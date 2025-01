Elezioni comunali, il centrodestra unito conferma Basso

ROMA – Si è tenuto quest’oggi, 15 gennaio, a Roma un vertice di maggioranza tra i partiti della colizione di centrodestra in Regione. Sandra Savino per Forza Italia, Walter Rizzetto per Fratelli d’Italia e Marco Dreosto per la Lega hanno affrontato i diversi temi sul tavolo, condividendo la necessità di dare ancora maggiore impulso a tutte le importanti iniziative intraprese sinora dall’amministrazione regionale che rivelano un centro destra unito e forte.

L’obiettivo di legislatura – fanno sapere i segretari – da ampio spazio e tempo per affrontare tutte le questioni oggi sul tavolo.

Nell’incontro odierno si è trovata l’intesa definitiva per le prossime elezioni amministrative, sono stati individuati i candidati: Alessandro Basso a Pordenone e Fasan a Monfalcone. Si è anche discusso del “Piano Oncologico” e si è concordato sui tempi di approvazione considerando gli esiti dei confronti che il Presidente e l’assessore stanno svolgendo in questi giorni e tenendo conto di alcune proposte.

Sempre in riferimento alle elezioni amministrative si è deciso di dare mandato alle segreterie provinciali di lavorare per garantire a tutti i partiti della coalizione la giusta rappresentanza in seguito al voto.

La presentazione della candidatura di Basso prevista per venerdì è stata sospesa e rinviata in quanto sarà un momento unitario per i partiti che sostengono Basso.