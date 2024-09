Etichettatura a livello industriale: cos’è e a cosa serve

L’applicazione di etichette a livello industriale è un processo importante che avviene nelle linee di produzione o confezionamento degli stabilimenti produttivi, che consiste nell’applicazione delle etichette sui prodotti.

I sistemi che svolgono questo compito, diversamente da quel che si potrebbe pensare, ormai già da tempo fanno parte della quotidianità delle industrie. Queste, infatti, sono tenute per legge ad applicare su tutto ciò che producono e immettono sul mercato determinate informazioni, spesso racchiuse proprio nell’etichetta.

A cosa serve l’etichettatura?

Prima di poter scegliere il miglior applicatore di etichetteper la propria attività è necessario prima comprendere a che cosa serve. L’etichettatura è un processo cruciale che consiste nell’applicazione di etichette sui prodotti per vari scopi.

In primo luogo, serve da identificare i prodotti a fini di marketing, aiutando le aziende a distinguere i loro articolo dalla concorrenza e a promuoverli in modo efficace. Inoltre, le etichette aumentano la consapevolezza del consumatore, fornendo dettagli essenziali come ingredienti, istruzioni d’uso, avvertenze e origine del prodotto. Queste informazioni sono fondamentali per garantire ai consumatori di poter fare scelte informate e sicure.

Le etichette sono essenziali anche per soddisfare rigorosi requisiti legali e normativi, che variano a seconda del settore e del Paese. Infatti, devono includere dettagli specifici per conformarsi alle normative in materia di sicurezza, salute e ambiente.

Un altro scopo dell’etichettatura è la tracciabilità: esse consentono di monitorare e garantire l’integrità di un prodotto lungo tutta la supply chain e gestire eventuali problemi di qualità o sicurezza, permettendo il ritiro rapido dei prodotti difettosi e proteggendo sia i consumatori che le aziende.

In quali settori s i utilizzano le etichette

L’etichettatura è fondamentale in molteplici settori. Ad esempio, nel settore farmaceutico, le etichette forniscono tutte le informazioni cruciali sui farmaci per garantire la sicurezza dei pazienti. Nell’industria alimentare, ancora,l’etichettatura permette di rispettare le rigide regolazioni e informare i consumatori sempre più attenti agli ingredienti e all’impatto ecologico dei prodotti.

In altri settori, come quello manifatturiero e quello industriale, l’etichettatura è impiegata per scopi di identificazione e sicurezza. In poche parole, l’etichettatura industriale può rivelarsi utile in tutti quei settori in cui è necessario applicare determinati codici o informazioni sul prodotto finale.

I principali sistemi di etichettature

Sul mercato, oggigiorno, esistono diversi sistemi di etichettatura. Uno dei più conosciuti forse è l’applicatore automatico. Tale soluzione non prevede la stampa ma gestisce solamente l’applicazione dei rotoli di etichette già stampate. L’applicatore automatico si occupa della gestione del rotolo, con svolgimento e riavvolgimento della bobina di etichette da applicare su ogni prodotto.

Diversi, invece, sono i sistemi stampa e applica. Essi, infatti, hanno una stampante e un applicatore di etichette integrati. L’etichetta, in poche parole, viene realizzata direttamente dalla componente di stampa termica e include codice a barre, dati e informazioni relative alla produzione. Questa viene poi trasferita all’applicatore mediante un sistema elettronico o pneumatico che incolla finalmente l’etichetta sul prodotto finale.

Tale sistema garantisce un enorme beneficio alla produttività dell’attività in quanto permette di ridurre i passaggi operativi necessari e ottimizzarli in un unico strumento industriale dotato di grande efficienza.