Fare marketing con le tazze personalizzate

Ci sono numerose risorse a cui si può ricorrere per una campagna di marketing: le strategie pubblicitarie, infatti, possono essere organizzate sia online che offline. La lista degli strumenti a disposizione è davvero lunga: ce ne sono alcuni che richiedono un investimento di tipo economico importante e che sono caratterizzati da un livello di complessità abbastanza elevato; d’altro canto, altri sono molto meno costosi e più semplici. I gadget promozionali, per esempio, hanno la capacità di instaurare un legame diretto fra le aziende e i clienti, per di più con una spesa minima.

Un tipico prodotto che può essere utilizzato a questo scopo è la tazza.

Le tazze personalizzate

Le tazze con logo personalizzato si rivelano degli strumenti di marketing alquanto intelligenti, nel senso che presuppongono una spesa davvero minima e al tempo stesso garantiscono una resa elevata dal punto di vista del ROI.

Sono numerosi i pregi che contraddistinguono questi prodotti, che non solo durano a lungo nel tempo, ma sono anche utili e consolidano la percezione del marchio da parte dei consumatori e dei clienti. Così, il brand che cerca di promuoversi viene associato alla pausa caffè o alla colazione, due momenti comunque positivi.

Gadget365 è l’azienda a cui rivolgersi per l’acquisto di tazze personalizzate e, più in generale, di gadget promozionali che possono essere utilizzati per mettere in atto una campagna di marketing. Operativa da più di 10 anni, questa realtà italiana si avvale della collaborazione di partner asiatici per mettere a disposizione dei propri clienti prodotti di qualità a prezzo ridotto.

Customer care

Lo scopo del marketing non è unicamente quello di trasmettere un messaggio al consumatore, ma anche quello di provare a instaurare un legame che duri a lungo nel tempo, un rapporto sincero. Da questo punto di vista, un omaggio come quello rappresentato da un gadget promozionale è di certo uno strumento ideale per far capire a un cliente quanto è importante la sua presenza. Ogni volta che si prende parte a una fiera o a un evento, si ha l’aspettativa di ricevere un gadget in omaggio. Le aziende sono disponibili a sostenere questo tipo di investimento, poiché così facendo hanno l’opportunità di entrare nelle vite dei propri clienti: questi ultimi, dal canto loro, riservano la propria attenzione al marchio e sono lieti di ricevere un souvenir.

Si può affermare che le tazze personalizzate rappresentino lo strumento ideale per la pubblicità, grazie a cui potenziali investitori e clienti futuri possono essere avvicinati.

Ecco, dunque, che l’immagine del marchio può essere rafforzata con un piccolo investimento.

Senso di appartenenza sul posto di lavoro

In qualunque contesto aziendale, la fedeltà dei dipendenti e il loro senso di appartenenza sono caratteristiche molto importanti, e non così diffuse.

Si tratta, infatti, di valori che non possono essere acquistati o venduti, ma hanno bisogno di un lavoro meticoloso e prolungato. Da questo punto di vista le tazze originali personalizzate sono accessori impiegati in tutto il mondo grazie a cui un marchio può essere introdotto nella quotidianità dei lavoratori anche nelle pause e nei momenti di relax. Ciò permette di consolidare la lealtà e l’attaccamento nei confronti dell’azienda.