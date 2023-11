Fila a Teatro, il 12 novembre “Viola e il bosco”

FAGAGNA – Che cosè il bosco se non la metafora della vita? E dentro il bosco cresciamo, intessiamo le relazioni con il mondo esterno e l’avventura della vita accade procedendo di pari passo con l’evoluzione del del nostro mondo più intimo.

Infanzia, crescita, cambiamento, ciclo vitale, scoperta, avventura, solitudine, immaginazione…sono i temi dello spettacolo “VIOLA E IL BOSCO” che Molino Rosenkranz ha scelto per il quarto appuntamento della rassegna FILA A TEATRO in programma domenica 12 novembre in Sala Vittoria a Fagagna con inizio alle 16.30.

Grazie alla collaborazione del Comune di Fagagna, il pubblico (dai 6 anni in su) potrà apprezzare un lavoro che è stato selezionato a In Box Verde 2022, realtà solida sul territorio nazionale e che contribuisce a riconoscere il potenziale di qualità e innovazione del teatro ragazzi, tenendone presenti le specificità e l’importanza come strumento di crescita e formazione culturale.

Di e con Marta Zotti della compagnia S.T.A.R. (Piemonte) e la collaborazione drammaturgica e regia di Silvano Antonelli, lo spettacolo fa parte del Progetto “Filastrocche della vita” della Compagnia Teatrale Stilema. Viola racconta in terza persona di sé evocando la scansione dei momenti importanti della sua vita: quando è ancora una bambina, quando deve imparare cose difficili, quando arriva per lei il tempo di sposarsi e poi di invecchiare e poi…

Lo fa con uno sguardo universale e nel suo personale racconto possiamo riconoscere noi stessi. Una storia che inizia due volte: prima con la storia della protagonista per poi ricominciare con chi verrà dopo di lei, con chi ritroverà le sue tracce e quella castagna lasciata nel bosco da Viola che, ormai vecchia, immagina la sua prossima avventura.

Fila a Teatro, IX edizione, durerà fino a marzo 2024 ed è organizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, IoSonoFVG, Fondazione Friuli e e con la collaborazione dei sei Comuni che che ospitano gli spettacoli (Casarsa Della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola).

Info utili

Ingresso intero: € 6,00

Ingresso ridotto: € 5,00 (a persona per famiglie di 4 o più persone)

Ingresso gratuito (bambini fino ai 3 anni).

I biglietti si acquistano in prevendita dal sito www.vivaticket.it o dai rivenditori Vivaticket oppure in teatro il giorno dello spettacolo, in contanti o carte.

Conservando il biglietto dello spettacolo si può accedere agli sconti della convenzione “Un buon ritorno sui luoghi di Fila a Teatro”. Maggiori info e tutto il programma della rassegna su www.filaateatro.it

1