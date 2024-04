Mercato Europeo, 3-5 maggio: viabilità, divieti e raccolta settimanale dei rifiuti

PORDENONE – Nei giorni 3, 4 e 5 maggio in piazza XX Settembre e nelle vie del centro di Pordenone torna la manifestazione “Mercato Europeo – Pordenone chiama Europa 2024” che riempirà piazze e strade con profumi e sapori esotici. Una tre giorni all’insegna di gusto e tradizione con 150 espositori provenienti dall’Italia e da molti altri Paesi del mondo. Street food, ristorazione, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere, in una fantastica atmosfera di festa!

​In questi giorni è stata recapitata dal Comune di Pordenone a commercianti e residenti del centro una lettera nella quale si chiede la loro comprensione e collaborazione in occasione di tale evento, che comporterà disposizioni in fatto di viabilità, divieti e raccolta rifiuti, come riportato di seguito.

Il Comune sa bene che quest’evento molto apprezzato da un lato creerà qualche disagio ai residenti dal momento che riverserà in Città un gran numero di visitatori e appassionati gastronomici, ma dall’altro gioverà sicuramente agli esercenti di tante attività commerciali. Pertanto sarà necessaria un po’ di pazienza da parte di tutti per consentire alla manifestazione di svolgersi nel migliore dei modi.

VIABILITÀ

​Dalle ore 13:00 di giovedì 2 maggio alle ore 8 di lunedì 6 maggio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione nell’area interessata dalla manifestazione e quindi nelle piazze XX Settembre, Cavour, dei Domenicani, Risorgimento nel tratto compreso tra via Trieste e via Trento, Ellero dei Mille, Costantini nel tratto compreso tra la piazza e via Santa Caterina e su entrambi i lati di via Cesare Battisti, Martelli dall’intersezione con piazza XX Settembre all’intersezione con via dei Molini, viale Cossetti, viale Trento, via Trieste e F.lli Bandiera nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e viale Dante, all’altezza della sede ACI.

​Dalle ore 14:30 alle ore 24:00 di giovedì 2 maggio, ad eccezione di residenti, frontisti e ai veicoli in possesso di appositi PASS ma solo per il tempo strettamente necessario ad operazioni di carico/scarico, assistenza e servizi, vigerà il divieto di transito in piazza XX Settembre, viale Martelli nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via dei Molini compresa anche l’attigua pista ciclabile, via Roma, viale Cossetti, piazza dei Domenicani, piazzale Ellero dei Mille, via Trieste, viale Trento e piazza Risorgimento solo nella corsia di accesso alla piazza proveniente da viale Dante e nel tratto compreso tra via Trieste e via Trento. Contestualmente, in piazza Risorgimento sarà consentito il transito solo da via Santa Caterina con uscita in viale Dante, tramite la relativa corsia con semaforo.

​

Dalle ore 14:30 di giovedì 2 maggio alle ore 8:00 di lunedì 6 maggio, divieto di transito nella corsia di accesso a piazza Risorgimento da viale Dante, via F.lli Bandiera nel tratto occupato dalle installazioni confinante con il sottoportico e in uscita dal nuovo parcheggio via Dante verso Piazza Risorgimento con direzione obbligatoria a sinistra. Inoltre, istituita la direzione obbligatoria diritto e sinistra in piazzale Ellero dei Mille all’intersezione con via Bertossi, con deviazione in via Cavallotti e via Bertossi.

Sono previste altre due direzioni obbligatore, a sinistra in via Santa Caterina, all’intersezione con viale Trento verso piazza Risorgimento, sulla corsia con semaforo in uscita verso viale Dante e diritto in viale Trento all’intersezione con via Santa Caterina, in direzione della bretella con semaforo in uscita su viale Dante.

Doppio senso di circolazione per tutti i veicoli in Piazza Costantini, nell’intersezione con via Santa Caterina, con conseguente chiusura al traffico di viale Trento e accesso alla piazza solo da via Santa Caterina.

​Il divieto di sosta vigerà anche in via Giardini Cattaneo dalle ore 5 di sabato 4 maggio alle ore 8 di lunedì 6 maggio, nel tratto sottostante la passerella pedonale che collega via borgo Sant’Antonio a via della Vecchia Ceramica. Divieto di sosta con rimozione in 5 stalli di sosta a pagamento in via Santa Caterina (all’altezza del civico 4) dalle 9:30 di venerdì 3 maggio alle 24:00 di domenica 5 maggio.

​Divieto di transito nelle giornate di venerdì 3 maggio dalle 9:30 alle 24:00 (dalle 17:30 alle 18:30 transito consentito ai soli residenti e frontisti), sabato 4 maggio dalle 9:30 alle 00:30 e domenica 5 maggio dalle 9:30 alle 22:00 nella Zona a Traffico Limitato e cioè in piazza XX Settembre, via Cesare Battisti, vicolo delle Acque, piazzale Ellero dei Mille, viale Trento, via Trieste, piazza Risorgimento, piazzetta dei Domenicani, viale Martelli nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via dei Molini, anche per i possessori di contrassegni validi per la Z.T.L. o altre autorizzazioni.

​

Per agevolare il servizio di trasporto pubblico, dalle 13:00 di giovedì 2 alle 8:00 di lunedì 6 maggio in piazza Risorgimento lungo la corsia di uscita dalla piazza verso viale Dante, sul lato sinistro, per 20 metri dall’intersezione con via Santa Caterina, sarà consentita la sosta ai TAXI in deroga al vigente divieto di sosta.

​Per limitare il disagio ai residenti del centro, nelle giornate del 3, 4 e 5 maggio 2024, nel parcheggio conosciuto come “Verdi” di piazza XX Settembre, dietro alla biblioteca, sarà istituita la riserva della sosta esclusivamente ai titolari di abbonamento presso il parcheggio medesimo (abbonamento di tipologia “B – struttura H24 per residenti in zona centrale) e ai residenti titolari di abbonamento su strada di tipologia “A – strada per residenti in zona centrale, per cui sarà disposto il divieto di circolazione tranne che ai veicoli titolari di abbonamento di tipologia B ed A.

DIVIETO BEVANDE VETRO E LATTINE

​Per ragioni di sicurezza, in tutta l’area dedicata a “Pordenone chiama Europa” dalle 9.30 fino a tarda sera (venerdì 3 maggio 9.30-24.00; sabato 4 maggio 9.30-00.30; domenica 5 maggio 9.30-22.00) è fatto divieto di introdurre e somministrare bevande in lattine e bottiglie di vetro se non all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree esterne di pertinenza dell’attività, contenitori che non devono comunque essere abbandonati. Per i pubblici esercizi presenti nelle aree della manifestazione, la somministrazione delle bevande in quei contenitori è consentita solo all’interno dei locali e nelle aree pubbliche esterne di pertinenza. La violazione di tali disposizioni sarà sanzionata con una multa.

VARIAZIONE RACCOLTA RIFIUTI

​In occasione dell’evento Mercato Europeo, per ragioni tecnico organizzative i servizi di raccolta per la ZONA MARRONE (Centro e Centro Storico) subiranno alcune variazioni.

​Sia per il Centro che per il Centro Storico, si dovranno esporre il secco residuo e gli imballaggi in plastica e metalli giovedì 2 maggio dopo le 19.30.

​

Il cartone delle attività andrà esposto venerdì 3 maggio dalle 19.15 alle 19.30. GEA inoltre comunica che la raccolta del cartone non sarà effettuata nelle seguenti vie: piazza XX Settembre, piazza Cavour, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini – da piazza Cavour fino all’intersezione con via Damiani, via Cesare Battisti, via Borgo Sant’Antonio, viale Martelli, viale Cossetti, via dei Molini, via Roma, piazza della Motta, via della Motta, piazzetta Pescheria e piazza Giustiniano.

​

GEA sta provvedendo ad informare di tali variazioni tutti i residenti del Centro attraverso lettere, l’App MyGEA, la pagina Facebook e il sito https://gea-pn.it/mercato-europeo-2024/ .

​