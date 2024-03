Finest entra nel capitale sociale di Exor Electronica

FVG – Finest S.p.A. entra come socio di minoranza nel capitale sociale di Exor Electronica Srl, società romena costituita nel settembre 2023 su iniziativa imprenditoriale della veronese Exor EMS Srl, appartenente al Gruppo Holdex, specializzato nel settore dell’Internet of Things, con progettazione di sistemi avanzati per l’automazione e soluzioni HMI (Human Machine Interface).

L’ingresso di Finest nella compagine societaria della romena è accompagnato da un ulteriore finanziamento diretto estero, a completamento del packaging finanziario a sostegno del progetto di internazionalizzazione del Gruppo.

L’investimento estero in capo alla Exor Electronica Srl mira al rafforzamento della struttura produttiva della capogruppo italiana in una logica di accorciamento delle catene del valore e di riduzione della dipendenza da fornitori terzi: la società romena, sita nel distretto di Brasov, si occuperà infatti della produzione di schede elettroniche, che rappresentano un elemento essenziale per il core business del Gruppo.

Firmatario del contratto per conto di Exor EMS Srl e del Gruppo Holdex è Giuseppe Pace,

rispettivamente Amministratore Unico e AD delle due società.

Soddisfazione per la finalizzazione del progetto anche per Finest S.p.A., che ha scelto di sostenere l’iniziativa estera del Gruppo in qualità di socio finanziatore, riscontrando le significative ricadute dell’investimento sul sistema produttivo triveneto. L’azienda è rappresentativa di come il settore in cui opera Exor EMS – l’Internet of Things – è estremamente dinamico, con previsioni di crescita importanti cui si contrappongono problematiche collegate con la carenza di materie prime e le influenze negative che l’instabilità geopolitica attuale possono determinare.

In questo contesto, avere il controllo della propria catena del valore è decisivo. Per questo, Finest ha deciso di sostenere il Gruppo, che potrà così confrontarsi da multinazionale con i grandi competitors sulla scena internazionale.