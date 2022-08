“Fish Very Good in Laguna” il 27-28 agosto a Marano

FVG – “Fish Very Good in Laguna” si svolgerà il 27 e 28 agosto 2022 a Marano Lagunare (Ud) e prevede una serie di iniziative coordinate al fine di valorizzare le attività di pesca e di acquacoltura presenti sul territorio, l’habitat umano e naturale ad esse connesse, il ricco patrimonio storico e culturale legato alle tradizioni della pesca, nonché di promuovere le eccellenze ittiche di mare e di laguna in cucina.

La manifestazione è organizzata da Aries – società in house della Camera di commercio Venezia Giulia, in qualità di capofila del Flag (Fisheries Local Action Group ) GAC FVG, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Marano Lagunare. “Fish Very Good in Laguna” è un’azione del progetto FVG – Fish Very Good – Fresco Vicino e Genuino, progetto di promozione del prodotto ittico locale e di valorizzazione delle zone di pesca e acquacoltura del Friuli Venezia Giulia, finanziato nell’ambito della strategia di sviluppo locale e relativo piano d’azione del Flag GAC FVG.

Il Flag GAC FVG è il gruppo di azione locale per la pesca del Friuli Venezia Giulia composta da 11 partner pubblici e privati che ha elaborato una strategia di sviluppo locale e il relativo piano d’azione, finanziata dalla Misura 4.63 del P.O. Feamp 2014-2020 – Fondo Europeo per le Attività Marittime e della Pesca.

Proseguono in questa estate 2022 le azioni di Fish Very Good: dopo l’appuntamento di Fondazione Villa Russiz, incentrato sulla valorizzazione dell’abbinamento prodotto ittico e vitivinicolo spiegato agli operatori dell’informazione, la tre giorni di metà luglio in piazza del Ponterosso a Trieste con Fish Very Good – Il Salone a miglio e il matrimonio con la Malvasia nell’evento a Portopiccolo del 29 luglio, Fish Very Good sbarca a Marano Lagunare, cuore pulsante e nevralgico della pesca e acquacoltura made in FVG. E sbarca con 23 proposte di fruizione del territorio, in chiave turistica, culturale, paesaggistica, gastronomica, con sempre la pesca e l’acquacoltura in centro.

Show cooking a base di prodotti ittici di mare e di laguna stagionali, uscite in barca in abbinamento a tour cicloturistici per le zone di pesca, visite guidate a luoghi di allevamento e cattura come valli da pesca e bilance, esperienze di pescaturismo in laguna, tour per canali e casoni, passeggiate storiche, visite a musei e mostre.

Una vera e propria kermesse di esperienze e turismo lento, sulle attività storiche e attuali della pesca, che a Marano Lagunare raggiungono livelli di assoluta eccellenza.

Le esperienze e attività programmate sono per la maggior parte gratuite, altre ad un prezzo decisamente promozionale, grazie all’intervento del progetto Fish Very Good appunto, e dei finanziamenti assicurati da Fondo Europeo per la Pesca e le Attività Marittime, dal Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

La maggior parte delle attività inserite nel programma sono state supportate in questi anni dal piano d’azione del Flag GAC FVG, attraverso i contributi erogati alle imprese, o grazie agli interventi diretti effettuati anche nella precedente programmazione presso il Museo Archeologico della Laguna o la Riserva Valle Canal Novo. Compito del Flag GAC FVG, attraverso il progetto Fish Very Good, è proprio quello di valorizzare, oltre il prodotto ittico locale, i luoghi di pesca e acquacoltura, in chiave culturale, turistica e naturalistica, offrendo un’opportunità di sviluppo per il territorio e di lavoro e di reddito alla categoria della pesca e in generale alle comunità locali.

Fish Very Good proseguirà nei prossimi mesi, con un programma autunnale in altri luoghi della regione, sia costieri che interni, attraverso il calendario di Fish Very God – Riserve Aperte (17-18 settembre costiera triestina, 25-26 settembre area Isonzo e Val Cavanata, 1-2 ottobre area Lagunare), e con attività di valorizzazione gastronomica del prodotto in aree interne della regione, con l’obiettivo di far conoscere a tutti i luoghi e il prodotto ittico FVG – Fresco, Vicino , Genuino.

PROGRAMMA

Per informazioni generali sul programma: [email protected]

Programma soggetto a possibili modifiche, anche per condizioni meteo avverse.

SABATO 27 AGOSTO

APERTURA E INAUGURAZIONE

Ore 09.00 APERTURA INFOPOINT

Pescaria Vecia

Ore 11.00 INAUGURAZIONE FISH VERY GOOD IN LAGUNA 2022

Pescaria Vecia

Momento inaugurale e illustrazione del programma

FISH VERY GOOD – PESCA & GASTRONOMIA

Ore 12.00 e ore 13.00 / Ore 18.00 e ore 19.00

GLI SHOWCOOKING DI FISH VERY GOOD

Durata 45 minuti circa – Pescaria Vecia – Partecipazione gratuita – Registrazioni in loco

Show cooking dimostrativi con assaggi a base di prodotti ittici locali e stagionali, con chef qualificati, conduttore e pescatore che porteranno i partecipanti a conoscere i diversi pesci, molluschi e crostacei stagionali, le tecniche di pesca e allevamento, le preparazioni e gli abbinamenti con altri prodotti regionali.

FISH VERY GOOD PESCA & TURISMO

Ore 09.00 USCITA PESCATURISMO IN LAGUNA

Durata 2 ore – Ritrovo partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescaria Vecia – Partecipazione a pagamento – Info e prenotazioni Roby Zentilin tel. 338 2158636 [email protected]

Tour privato in laguna a bordo della piccola imbarcazione da pesca Alice II, per vedere i luoghi più caratteristici raccontati dal pescatore che li vive quotidianamente. Aperitivo a bordo con prodotti ittici della pesca locale.

Ore 10.15 VISITA GUIDATA ATTIVITA’ DI VALLICOLTURA

Durata 2 ore – Eventuale ore 09.45: ritrovo partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescaria Vecia – Partecipazione gratuita – Info e prenotazioni obbligatoria Area Marina Protetta Miramare WWF Italia tel. 040 224147 int.3 – [email protected]

Visita a piedi nella Valle da pesca “Valle Nalon” (Loc. Valle Pellegrini n.1), allevamento ittico tradizionale in ambiente naturale, nel quale il personale esperto della valle illustrerà ai partecipanti le tecniche di pesca locali a difesa dell’ambiente e della sostenibilità nonchè le specie ittiche allevate.

Ore 11.30 e ore 13.30 USCITE PESCATURISMO IN LAGUNA

Durata 2 ore – Ritrovo e partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescaria Vecia – Partecipazione a pagamento – Info e prenotazioni Roby Zentilin tel. 338 2158636 [email protected]

Tour privati in laguna a bordo della piccola imbarcazione da pesca Alice II, per vedere i luoghi più caratteristici raccontati dal pescatore che li vive quotidianamente. Aperitivo a bordo con prodotti ittici della pesca locale

FISH VERY GOOD PESCA & AMBIENTE

Ore 15.00 e Ore 13.30 – VISITA GUIDATA ALLA RISERVA NATURALE VALLE CANAL NOVO

Durata 1,5 ore circa – Ritrovo e partenza presso Infopoint Fish Very Good Pescaria Vecia – Partecipazione gratuita – Info e prenotazioni Natura3 tel. 346 3745901 [email protected]

Visita guidata a piedi di una delle tre Riserve Naturali di Marano Lagunare, per scoprire le peculiarità del territorio lagunare, le tradizionali tecniche e attrezzatura di pesca e i casoni, e scoprire le specie di flora e fauna ora presenti e tutelate nell’attuale gestione del territorio come area protetta regionale. Degustazione gratuita a base di prodotto ittico locale.

FISH VERY GOOD – PESCA & CULTURA

Ore 17.00 – VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA LAGUNA E ALLA MOSTRA “REGOLAZIONE PER LI PESCATTORI”

Durata 1 ora – Ritrovo e partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescheria Vecia – Partecipazione gratuita – Info e prenotazioni Natura3 tel. 346 3745901 [email protected]

Visita guidata con esperta studiosa di Marano Lagunare e archivista storica al MuLa – Museo Archeologico della Laguna di Marano, per conoscere la storia plurimillenaria di un territorio unico, con la sua posizione “sospesa” tra mare e terra. Sarà possibile visitare la mostra “Regolazioni per li Pescattori. La pesca fra ‘400 e ‘700 nelle lagune di Marano e Grado, regole e privilegi”. La mostra del Comune di Marano Lagunare in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia e con l’Associazione Culturale Lacus Timavi di Monfalcone, presenta al pubblico alcuni documenti inediti provenienti dall’Archivio storico di Marano Lagunare.

Tra questi alcuni capitoli estratti dal trattato del 11 aprile 1753 tra Venezia e Austria, inerenti la divisione e l’uso delle medesime acque lagunari, il primo Statuto dei pescatori di Marano risalente al 1769, che regolava in modo sistematico la vita nella Comunità e l’attività della pesca, alcune lettere ducali (cinque/seicentesche) relative a privilegi ed esenzioni indirizzate a pescatori e commercianti.

DOMENICA 28 AGOSTO

FISH VERY GOOD – PESCA & GASTRONOMIA

Ore 12.00 e Ore 13.00 / Ore 18.00 e Ore 19.00

GLI SHOW COOKING DI FISH VERY GOOD

Durata 45 min circa – Pescaria Vecia – Partecipazione gratuita – Registrazioni in loco

Show cooking dimostrativi con assaggi a base di prodotto ittico locale e stagionale, con chef qualificati, conduttore e pescatore che porteranno i partecipanti a conoscere i diversi pesci, molluschi e crostacei stagionali, le tecniche di pesca e allevamento, le preparazioni e gli abbinamenti con altri prodotti regionali.

Ore 19.00 – CENA ALL’ITTITURISMO BURÌA

Durata 1,5 ore circa- Via Parini 12 – Max 10 persone- Partecipazione a pagamento prenotazioni tel. 338 215 8636, [email protected]

Cena a base di prodotti ittici pescati direttamente dal pescatore o dalla comunità locale e preparati e serviti insieme alla famiglia.

FISH VERY GOOD – PESCA & TURISMO

Ore 09.30 – ESPERIENZA BOAT & FISH

Durata 4 h- Ritrovo e partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescaria Vecia – Partecipazione a pagamento- Per info e registrazioni tel. 339 6330288 , [email protected]

Navigazione lungo i canali lagunari con il battello Santa Maria per raggiungere la Riserva Naturale Foci dello Stella. Visita al villaggio dei tipici casoni lagunari (possibilità di trasporto biciclette). Durante la navigazione il battello effettuerà delle soste per permettere ai passeggeri di salire a bordo del Motoscafo Pinta ed effettuare un’esperienza di pesca con la rete barracuda galleggiante, adatta alla pesca del cefalo. Giunti al centro della laguna tutti i passeggeri/pescatori potranno assistere al Pesca e Cuoci a bordo della motonave con degustazione.

Ore 11.00 e Ore 18.00 USCITA PESCATURISMO IN LAGUNA

Durata 2 h – Ritrovo e partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescaria Vecia – Partecipazione a pagamento – Info e prenotazioni Roby Zentilin 338 2158636 [email protected]

Tour privati in laguna a bordo della piccola imbarcazione da pesca Alice II, per vedere i luoghi più caratteristici raccontati dal pescatore che li vive quotidianamente. Aperitivo a bordo con prodotti ittici della pesca locale.

Ore 16.30 – TOUR BICI + BARCA (O BARCA + BICI) NEI LUOGHI DI PESCA

Durata 2,5 ore – Ritrovo partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescaria Vecia-Partecipazione a pagamento-Info e prenotazioni Natura3 tel. 346 3745901 [email protected]

Tour guidato in barca (per un gruppo fino a 11 persone) alla scoperta della laguna, dei casoni e delle foci del fiume Stella, sosta presso Bilancia da Bepi. Illustrazione attività della struttura e della bilancia, con degustazione del pescato.

Il rientro a Marano Lagunare è previsto in bicicletta a noleggio, con guida naturalistica, attraverso i boschi planiziali e gli argini. Contemporaneamente il tour viene proposto al contrario (per un altro gruppo fino a 11 persone), con partenza da Marano in bici a noleggio sino alla Bilancia da Bepi e successivo rientro in barca, sempre accompagnati da una guida naturalistica.

FISH VERY GOOD – PESCA & AMBIENTE

Ore 11.00 e ore 15.00 -VISITE GUIDATE RISERVA NATURALE VALLE CANAL NOVO

Durata 1,5 ore circa – Ritrovo partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescaria Vecia – Partecipazione gratuita – Info e prenotazioni Natura3 tel. 346 3745901 [email protected]

Visita guidata a piedi di una delle tre Riserve Naturali di Marano Lagunare, per scoprire le peculiarità del territorio lagunare, le tradizionali tecniche e attrezzatura di pesca e i casoni, e scoprire le specie di flora e fauna ora presenti e tutelate nell’attuale gestione del territorio come area protetta regionale. Degustazione gratuita a base di prodotto ittico locale (per l’uscita delle 15.00)

FISH VERY GOOD – PESCA & CULTURA

Ore 10.45 SEA&TASTE IL BORGO DI MARANO LAGUNARE TRA STORIA ED ENOGASTRONOMIA

Durata 3 ore – Ritrovo partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescaria Vecia – Partecipazione a pagamento – Per info e registrazioni tel. 345 1440110 [email protected]

Walking tour guidato del borgo marinaro, tra calli e piazzette del centro storico con degustazione vini presso la cantina Ghenda, con i vigneti tra le valli da pesca di Marano Lagunare. Per raggiungere Marano da Lignano c’è la possibilità di utilizzo della linea marittima TPL FVG Lignano-Marano per l’arrivo e la ripartenza.

Ore 17.00 VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA LAGUNA E ALLA MOSTRA “REGOLAZIONI PER LI PESCATTORI”

Durata 1 ora – Ritrovo e partenza presso Infopoint Fish Very Good della Pescaria Vecia – Partecipazione Gratuita – Info e prenotazioni Natura3 tel. 346 3745901 [email protected]

Visita guidata con esperta studiosa di Marano Lagunare e archivista storica al MuLa – Museo Archeologico della Laguna di Marano, per conoscere la storia plurimillenaria di un territorio unico, con la sua posizione “sospesa” tra mare e terra. Sarà possibile visitare la mostra “Regolazioni per li Pescattori. La pesca fra ‘400 e ‘700 nelle lagune di Marano e Grado, regole e privilegi”.

La mostra del Comune di Marano Lagunare in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia e con l’Associazione Culturale Lacus Timavi di Monfalcone, presenta al pubblico alcuni documenti inediti provenienti dall’Archivio storico di Marano Lagunare.

Tra questi alcuni capitoli estratti dal trattato del 11 aprile 1753 tra Venezia e Austria, inerenti la divisione e l’uso delle medesime acque lagunari, il primo Statuto dei pescatori di Marano risalente al 1769, che regolava in modo sistematico la vita nella Comunità e l’attività della pesca, alcune lettere ducali (cinque/seicentesche) relative a privilegi ed esenzioni indirizzate a pescatori e commercianti.