François Edouard Drion nominato ad e direttore generale di Agos

FVG – Il 1° gennaio 2022, François Edouard Drion assumerà la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos, una delle maggiori società di credito al consumo in Italia, partecipata al 61% da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e al 39% da Banco BPM.

François Edouard Drion succede a Dominique Pasquier, che conclude la sua brillante esperienza in Agos dopo aver guidato la società in un percorso di continua crescita.

François Edouard Drion è entrato nel Gruppo Crédit Agricole nell’aprile 2008 come Amministratore Delegato di Crédit Agricole Serbia (ex Meridian Bank). Nel dicembre 2011, è stato nominato Amministratore Delegato di Crédit Agricole Egitto.

Nel settembre 2017, è diventato Responsabile dell’International Retail Banking nel Gruppo Crédit Agricole S.A. Nel suo ruolo e in qualità di Amministratore in Crédit Agricole Italia, ha sviluppato una solida conoscenza del mercato bancario italiano.

Prima di entrare nel Gruppo Crédit Agricole, François Edouard Drion ha trascorso quattordici anni in BNP Paribas, in particolare come Responsabile del Middle East Retail Banking e come Amministratore Delegato di BNP Paribas in Algeria.

François Edouard Drion si è laureato a Sciences Po di Parigi e ha conseguito un master post-laurea in Finanza all’Università Dauphine di Parigi.

Con circa 1950 dipendenti, Agos è al servizio 4,6 milioni di clienti attraverso 220 filiali e agenzie in tutta Italia, e oltre 20.000 dealer convenzionati. Con 13,8 miliardi di euro di prestiti in essere gestiti al 31 dicembre 2020, la società è leader nel credito al consumo in Italia.