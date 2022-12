Giunta Cciaa Pn-Ud sostiene petizione Coldiretti contro il “cibo sintetico”

FVG – Il presidente Giovanni Da Pozzo e la giunta della Camera di Commercio Pordenone-Udine supportano con la loro firma la petizione Coldiretti contro il cibo sintetico.

«Siamo con loro in questa campagna per i prodotti di qualità della nostra terra, per la salute di tutti e l’impegno quotidiano di tanti imprenditori che operano instancabilmente per l’innovazione e, insieme, per il rispetto della natura e dell’ambiente», ha detto Da Pozzo accogliendo in Cciaa il presidente Coldiretti Udine Gino Vendrame, che ha presentato l’iniziativa promossa da Coldiretti stessa, con Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition su tutto il territorio nazionale.