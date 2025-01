Il profumo unisex non è solo una trovata pubblicitaria

Se sei un appassionato di profumazioni arabe, come le famose profumazioni Lattafa, avrai probabilmente notato una cosa: molti profumi sono unisex, potendo così essere indossati identicamente da uomini e donne.

Ma per quali motivi? Il profumo unisex è una trovata pubblicitaria per abbracciare più potenziali clienti o c’è qualcosa di più?

Cos’è il profumo Unisex

Per rispondere alle domande di cui sopra, è bene partire dalle basi: il profumo unisex è, come abbiamo già anticipato, un profumo che può essere utilizzato da uomini e donne senza distinzioni di genere.

Nati negli anni ’90, con il passare delle stagioni i profumi unisex hanno acquisito talmente tanto gradimento da essersi allargati in maniera sempre più convinta, fino a divenire una vera e propria nuova tendenza nel mondo del profumo.

Quali sono le caratteristiche del profumo unisex

Se quanto sopra è vero, forse non lo sono le caratteristiche che permettono al profumo arabo di definirsi unisex. Per capirlo, proviamo a pensare a quali sono le principali caratteristiche dei profumi per donna e per uomo.

Se pensiamo per un momento ai profumi per donna, la prima cosa che ci viene in mente sono probabilmente fragranze che richiamano i fiori, elementi tradizionalmente associati alla donna, ispirandone femminilità, eleganza, delicatezza.

Di contro, se pensiamo ai profumi arabi maschili, ci vengono in mente note legnose, di tabacco o di erbe, che possano apportare una percezione di forza e virilità.

Ebbene, nei profumi arabi unisex, come i Lattafa, non ci sono delle distinzioni così nette, perché le note sono combinate tra loro in maniera equilibrata, facendosi percepire all’olfatto nello stesso momento e creando dei profumi universali che possono accontentare sia le preferenze del pubblico maschile, che di quello femminile. Insomma, veri e propri passe-partout che possono essere indossati da tutti senza alcuna distinzione.

Per quanto ovvio, la declinazione dell’approccio unisex si trova in tutti gli elementi che riguardano il profumo: troveremo così profumi unisex racchiusi in packaging neutri, così come una politica di marketing che si rivolge a entrambi i sessi.

Perché scegliere un profumo arabo unisex e non uno per uomo/donna?

Ora che abbiamo qualche informazione in più su cosa sono i profumi arabi unisex e su quali siano le loro principali caratteristiche, possiamo ben domandarci per quale motivo potrebbe essere conveniente optare per un profumo unisex, piuttosto che sceglierne uno per genere.

In verità, sono numerose le motivazioni che potrebbero spingere un uomo o una donna a preferire questo tipo di profumo e, su tutte, prevale la ragione di poter accontentare il proprio desiderio di esprimere la propria personalità attraverso un profumo che non appartiene a nessuna etichetta di genere e manifesta una libertà maggiore.

Grazie alla combinazione più creativa di diverse note, inoltre, i profumi arabi unisex sono il frutto di una sperimentazione spesso piuttosto ardita e originale, permettendo a chi li indossa di poter esprimere la propria individualità e unicità in maniera più dedicata.

Aggiungiamo a quanto sopra il fatto che molti profumi unisex hanno anche una grande versatilità di utilizzo: avendo un piacevole mix tra note fresche e leggere, richiami più avvolgenti, note erbacee e fruttate, sono perfetti per ogni evento, divenendo così un vero e proprio lasciapassare di stile e di sicurezza.

Infine, c’è anche una ragione economica che non farà certo dispiacere: potendo essere utilizzate da più persone, i profumi unisex potrebbero essere condivisi in ambito familiare tra moglie e marito, genitori e figli, e così via!

I punti di attenzione sull’uso dei profumi unisex

Naturalmente, come ogni scelta nel mondo della profumeria, anche il consumo di profumi unisex si accompagna ad alcuni elementi di attenzione che bisognerebbe conoscere prima di acquistare con troppa fiducia una simile fragranza.

In particolare, proprio perché si tratta di un profumo equilibrato tra le tradizionali scelte di genere, chi desidera un profumo arabo che esalti la femminilità o la mascolinità, potrebbe risultare deluso dalla scelta di questo prodotto.

Inoltre, molti critici sostengono che i profumi unisex tendono a convergere verso note troppo simili, rendendo più difficile distinguerli. Un rischio che comunque non sembra riguardare il contesto dei profumi arabi, dove l’artigianalità e la maestria dei profumieri la fa da padrona, permettendo a ciascun prodotto di ergersi sugli altri grazie a mix olfattivi praticamente unici.

Tutto ciò premesso, è difficile dire se il profumo unisex e – dunque – il definitivo superamento delle categorie di profumi per donna e per uomo, possa essere il futuro della profumeria. Ciò che c’è di certo è che, comunque, non si tratta di una moda passeggera: trend più che trentennale, anche il 2025 porterà in dote nuovi profumi unisex che confermeranno la validità di questa scelta, optata da milioni di persone in tutto il mondo, e da una folta platea di appassionati anche qui da noi.