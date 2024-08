Il nome di David Chino Rheem è tornato a risuonare nella comunità del poker dopo aver vinto il MEPCA. Il nuovo titolo si aggiunge alla lista di 11 vittorie offline di Chino, tra cui 3 vittorie al WPT.

Chino Rheem ha iniziato a ottenere risultati nei tornei live nel 2004. Da allora, il giocatore di poker “vecchia scuola” ha raggiunto ogni anno gli ITM di vari tornei. Il suo montepremi totale offline supera i 10.500.000 dollari. Anche al Rabona casino ci sono grandi premi – I giocatori di poker del Rabona casino dovrebbero leggere la biografia di Chino Rima.

Chino è al 71° posto nella classifica mondiale ATML e al 40° posto tra i giocatori americani. Non ha vinto nessun braccialetto WSOP, ma questo non gli ha impedito di diventare uno dei giocatori di poker più famosi degli Stati Uniti.

I primi passi nel poker

Chino ha iniziato a giocare a poker al liceo. Quando ha compiuto 18 anni, si è recato a Broward, in Florida, una riserva indiana dove il gioco d’azzardo era già possibile alla sua età.

Rheem iniziò a giocare a cash game a limiti bassi, ma le sue sessioni erano in svantaggio. Presto Chino incontrò Michael Mizrahi, un professionista del poker che stava già giocando online. Michael presentò a Chino suo fratello Robert, che era un giocatore di tornei live di successo. Puoi partecipare ai tornei online del Rabona casino.

I fratelli Mizrahi insegnarono a Rheem le complessità del poker e lui iniziò a dedicarsi attivamente al gioco. Nel giugno 2004, Chino portò a casa il suo primo premio in un torneo offline, pari a 1.165 dollari per il terzo posto. Un anno dopo riuscì a conquistare il bronzo in un evento EPT e a vincere 10.129 dollari di premio.

La conquista delle WSOP

Nel 2005, Chino Rheem ha partecipato per la prima volta alle World Series of Poker. Il viaggio a Las Vegas è stato un successo: ha incassato tre volte e ha vinto oltre 54.000 dollari in premi.

Un anno dopo, Rheem si recò nuovamente alle WSOP e fu a un passo da un braccialetto d’oro. Chino uscì dal torneo da $1.000 nel primo turno heads-up e vinse circa $328.000 in premi.

Alle WSOP del 2008, Chino ha vinto il premio più importante della sua carriera, 1.772.650 dollari. Il Campionato Mondiale da $10.000 ha visto la partecipazione di 6.844 giocatori e Rheem è riuscito a classificarsi al 7° posto. Nonostante l’impressionante premio in denaro e le buone giocate, Chino è rimasto deluso dal risultato.

Titoli Wpt

Alla fine del 2008, Chino ha vinto il suo primo trofeo del World Poker Tour. Si tratta del Doyle Brunson Classic da 15.400 dollari, dove Rheem ha superato 496 giocatori vincendo 1.538.730 dollari di premio.

La vittoria ha portato all’americano non solo il trofeo e un enorme premio in denaro, ma anche la fama nella comunità del poker. Considerando il suo ultimo successo alle WSOP, il 2008 è stato l’anno più significativo per Chino.

Rheem ha vinto altri due titoli WPT nel 2013 e nel 2016. I suoi premi in denaro ammontano rispettivamente a 1.150.297 e 705.885 dollari.

Recupero crediti

Nel 2011, Chino Rheem si è trovato in una situazione scomoda che ha macchiato la sua reputazione nella comunità del poker. Tutto è iniziato dopo la sua nuova vittoria al Main Event dell’EPL, dove il giocatore di poker si è aggiudicato un premio di 1.000.000 di dollari. Il Rabona casino ospita anche concorsi con premi importanti.

Sui forum di poker e su Twitter sono apparsi messaggi di professionisti del poker che “ricordavano” a Chino di ripagare i suoi debiti. Il giocatore di poker canadese Will Molson ha affermato che Rheem non ha ripagato il suo debito di 40.000 dollari per un anno.

A quanto pare, Will non era l’unico “creditore” di Chino Rheem. Anche il giocatore di poker Joseph Cheong ha prestato a Chino 40.000 dollari, ma non ha aspettato a restituirli. Alla fine del suo post accusatorio sul forum, Joseph ha condiviso la morale della sua storia: “Non prestare soldi a Chino”.

Chino doveva anche dei soldi a Tom Dwan e Ben Lamb. Dopo questo incidente, Chino voleva essere espulso dall’EPL di poker, famoso per il suo “Codice di Condotta”.

È noto che Rheem ammise in seguito la sua colpa e iniziò a ripagare gradualmente i suoi debiti. Ma la storia non dice se li abbia pagati tutti e per intero. Questa è la cosa principale che i giocatori di poker del Rabona casino dovrebbero sapere.