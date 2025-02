Le nuove filiere formative in Fvg. I percorsi nei servizi digitali e nell’energia

FVG – Un profondo e radicale cambiamento per i percorsi di istruzione e formazione professionale che coinvolge anche la regione del Friuli Venezia Giulia.

Tramite l’approvazione della riforma Valditara (121/2024) del luglio scorso, che istituisce le “filiere formative tecnologico professionali”, sono stati infatti inseriti importanti cambiamenti a favore del futuro degli allievi che scelgono un percorso formativo professionale.

Gli studenti, alla fine dei percorsi quadriennali, otterranno un diploma professionale e potranno accedere direttamente ai corsi degli Istituti Tecnologici Superiori – oggi denominati ITS Academy – collaborando con diverse aziende del settore inerente al proprio percorso.

Inoltre, avranno la possibilità di sostenere l’esame di maturità dopo soli 4 anni anziché i 5 attuali, per poi accedere all’Università.

Tra le sette nuove filiere formative, compare la filiera dei servizi digitali attraverso cui gli studenti seguono un percorso volto alla formazione di tecnico informatico per lo sviluppo di soluzioni ICT attivo presso CIOFS Trieste, e in rete con ITS Academy Malignani Udine e ITS Academy Volta Trieste.

Il tecnico opera nella gestione dei sistemi informativi di un’organizzazione contribuendo al presidio dei processi relativi alle reti, al data management ed allo sviluppo di soluzioni informatiche. Installa e configura hardware e software, cura l’integrazione e l’interoperabilità dei dispositivi, gestisce operazioni routinarie su server, sia locali che in cloud, cura i processi di backup e restore, sviluppa e collauda semplici applicativi web based.

La filiera dell’energia e dell’impiantistica, invece, si pone l’obiettivo di creare la figura di tecnico per la gestione dei sistemi di building automation, percorso attivo presso ENAIP FVG Trieste e in rete con ITS Academy Malignani Udine e ITS Academy Alto Adriatico Pordenone.

Tale ruolo è specializzato nell’installazione, configurazione, gestione e manutenzione di sistemi automatizzati che controllano le diverse funzioni di un edificio (illuminazione, climatizzazione, sicurezza,…) per migliorare l’efficienza energetica, il comfort e la sicurezza degli abitanti.

Il termine ufficiale di iscrizione ministeriale è il 10 febbraio 2025. Tuttavia, le iscrizioni per i percorsi IeFP sono sempre aperte, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per iscriversi è sufficiente contattare la scuola presso la quale si svolge il corso interessato, e successivamente un apposito servizio di orientamento guiderà nella procedura di iscrizione cartacea.

Contatti per accedere ai percorsi della filiera servizi digitali:

“Tecnico informatico per lo sviluppo di soluzioni ICT” attivo presso CIOFS Trieste ([email protected] – 040 774269);

Contatti per percorsi della filiera energia/impiantistica:

“Tecnico per la gestione dei sistemi di building automation” attivo presso ENAIP FVG Trieste ([email protected] – 040 3788888)

