Le Village by CA Triveneto: 50 startup e oltre 100 incontri

FVG – 50 startup accelerate, 20 partner, oltre 50 abilitatori a supporto dell’intero ecosistema, più di 100 eventi, meeting e convegni ospitati ed organizzati, oltre 6.000 ospiti. Sono questi i numeri che fotografano l’attività 2023 di Le Village by CA Triveneto, l’acceleratore di innovazione promosso a Padova da Crédit Agricole Italia in partnership con Confindustria Veneto Est, Università di Padova (attraverso Fondazione UniSmart) e Parco

Scientifico e Tecnologico Galileo Visionary District.

La concreta sinergia e l’interconnessione tra mondo produttivo, mondo della conoscenza e mondo della finanza con la rete internazionale di Crédit Agricole continua a rappresentare una

formula vincente e attrattiva, sia nei confronti delle giovani startup che hanno l’obiettivo di accelerare lo sviluppo sia verso le aziende corporate interessate ad innovare il proprio modello di

business.

“Il 2023 è stato anno di consolidamento di Le Village by CA Triveneto nel territorio di appartenenza anche grazie alle molteplici attività svolte che hanno visto il passaggio nei nostri

spazi di circa 6 mila persone – ha dichiarato il direttore Matteo Di Biagi – Questa contaminazione ha portato vantaggi a tutti gli attori coinvolti ed in particolare alle startup che hanno goduto fra l’altro dell’opportunità di conoscere importanti fondi venture capital e di beneficiare di finanziamenti per la loro crescita. Sempre nel corso dell’anno appena passato sono stati avviati processi di Open Innovation che hanno favorito il matching tra aziende partner e startup del Village, con reciproca soddisfazione. Il 2024 ci vedrà impegnati su molte iniziative di valore dedicate al mondo dell’Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento su questo tema.”

Proprio su questi temi, Le Village by CA Triveneto ha lanciato una nuova call4startup finalizzata ad attrarre nuove idee imprenditoriali nate nel mondo dell’intelligenza artificiale (AI), della Transizione Energetica e Logistica e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Ci si potrà candidare fino al 31 gennaio tramite il sito www.levillagebycatriveneto.it alla sezione startup. Le startup che verranno successivamente selezionate beneficeranno di: accesso agli spazi innovativi nell’hub di Padova, supporto all’internazionalizzazione, business matching con oltre 800 aziende

dell’ecosistema Le Village by CA e molte altre aziende del territorio, networking con oltre 1.200 startup innovative in tutta Europa, percorsi di formazione, coaching e mentorship, partecipazione a seminari ed incontri con grandi corporate, fundraising senza fee sul raccolto.