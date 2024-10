Lutto Gianpaolo Venturini, storico panettiere del Borgo

CORDOVADO – Anche l’Ascom-Confcommercio provinciale partecipa al lutto che ha colpito la comunità di Cordovado per l’improvvisa scomparsa di Gianpaolo Venturini, 61 anni, una delle figure più rappresentative del borgo di Cordovado non solo per la lunga attività di panificatore artigianale esercitata in via Duomo, ma anche per le sue caratteristiche umane.

Un cordoglio espresso dal presidente provinciale di Confcommercio Fabio Pillon che ricorda la figura di un uomo impegnato nel lavoro esercitato con professionalità e autentica passione. Per l’Associazione di categoria è una grave perdita che ha colpito da vicino il mondo del commercio (la famiglia Venturini il prossimo anno compirà 100 anni di attività e in paese rappresenta l’esercizio di panificazione più longevo).

Nel 1982 il titolare dell’azienda era diventato Gianpaolo. Da quando poi lo zio Gianfranco era andato in pensione cessando l’attività della pasticceria si era occupato anche dei dolci: fra tutti lo “Spaccafumo”, ispirato al personaggio nieviano. Nell’ottobre 2006 il panificio ha aperto una rivendita gestita da una delle sorelle e dai nipoti in via Battaglione Gemona.

Mercoledì 23 alle ore 15 i funerali nel Duomo di Sant’Andrea.