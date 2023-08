Matrimonio, look da invitato: le migliori dritte per un outfit maschile informale

Quando arriva l’invito a un matrimonio, una delle prime cose a cui si pensa è indubbiamente il look. Se, per quanto riguarda le proposte per l’abbigliamento femminile, le suggestioni non mancano, non si può dire lo stesso per gli uomini che, molto spesso, si trovano in difficoltà quando devono scegliere l’outfit, in particolare nei casi in cui non ci sono indicazioni stringenti per quanto riguarda il dress code.

Chi partecipa a una cerimonia nuziale che non prevede l’indicazione black tie, per non sfigurare può optare, per esempio, per uno spezzato, una tipologia di abito che, da sempre, è simbolo di quel mix speciale tra eleganza e originalità che caratterizza lo stile italiano.

Attenzione: pure per gli uomini e anche se il matrimonio si svolge in un contesto informale, è rigorosamente vietato il completo total white. Questa regola ha una sola eccezione: la presenza, nell’invito, di specifiche relative al bianco come protagonista del dress code.

Chi cerca un abito uomo adatto a un matrimonio informale – la classica situazione con queste peculiarità è la cerimonia in Comune, alla quale segue un ricevimento con pochi intimi – può orientarsi verso proposte di outfit come quelle presenti nello store online di Boggi Milano, casa di moda milanese nota da sempre per l’esclusività delle sue collezioni.

Il brand punta molto su colori come il blu navy, tinta che si presta molto bene sia ai matrimoni che si svolgono in autunno, sia a quelli che, invece, sono fissati nei mesi estivi. Un abito tono su tono blu navy può essere abbinato a una camicia nera con il collo alla coreana. La cromia di questo capo può essere richiamata sia dalla cintura – se possibile, è il caso di sceglierla con una fibbia di dimensioni importanti – sia dalle scarpe. Il mocassino, per un look maschile destinato a un matrimonio senza indicazioni stringenti per il dress code, va più che bene.

Il blu navy è solo uno dei colori che si possono chiamare in causa: se si è invitati a una cerimonia nuziale con libertà di scelta per il look, ci si può sbizzarrire optando per cromie come il verde, ma anche per la raffinatezza del carta da zucchero. Questo colore può essere valorizzato con una camicia bianca e con una cravatta del medesimo colore e con i pois azzurri. Il tocco di originalità che stupisce? Il fazzoletto nel taschino, che deve essere rigorosamente bianco.