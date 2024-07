Nasce Umarelle la piattaforma di valutazione per imprese edili

Realizzata dal brand didimora, Umarelle è la piattaforma di nuova concezione ideata per valutare le imprese cheoperano nel mondo dell’edilizia. Riprendendo con ironia il nome con cui si identifica la figura dell’uomo anziano cheosserva i cantieri cittadini, Umarelle è una vera e propria guida delle imprese più competenti, classificate in base alle tante informazioni e qualità che le contraddistinguono.

Una guida digitale a supporto di progettisti e privati che operano nell’edilizia

Dallo sviluppo del concetto di ‘Umarèll’, ovvero l’uomoanziano che per diletto si diverte a osservare lo svolgersidei lavori nei cantieri cittadini, nasce l’omonimapiattaforma digitale, valido supporto per progettisti e privati.

L’idea della piattaforma viene alla luce in casa didimora, la suite digitale completa e intuitiva pensata per l’analisidel patrimonio immobiliare realizzata da Benito Malaspina, Francesco Rubert e Maurizio Chisu.

Scopo di Umarelle, come spiegano i tre soci fondatori del marchio, è quello di essere una “piattaforma digitale in grado di aiutare i propri utenti a cercare i partner a cui affidare la ristrutturazione di casa, così da renderel’esperienza del cantiere un momento creativo, positivo e anche divertente”.

Umarelle si pone come una sorta di guida che classifica glioperatori che esercitano nel campo dell’edilizia. Si tratta di professionisti che si occupano giornalmente di ristrutturazioni seguendo regole precise e doveri, primo fratutti quello della sicurezza, da garantirsi anche attraverso l’obbligatorietà della sottoscrizione di una polizzaResponsabilità Civile verso Terzi (RCT) di cui sapere di più su https://www.lokky.it/attivita/edilizia-e-installatori.

Lo scopo di Umarelle e i tre riconoscimenti tipo

Nel concepire Umarelle gli ideatori hanno individuato un obiettivo preciso ovvero identificare le imprese edili piùcompetenti presenti sul mercato, per poi procedere con unavalutazione delle singole realtà grazie a un sistema di ‘accreditamento e rating’. Ogni realtà viene, di fatto, recensita per offrire a chi deve avviare un lavoro di ristrutturazione nella propria abitazione tutti gli elementinecessari per poter giudicare l’impresa.

In termini di giudizio la piattaforma valuta le impreseassegnando tre precisi riconoscimenti, dal valore crescente, in funzione di criteri specifici ovvero l’Umarèll di bronzo, d’argento e d’oro. La classificazione utilizza in tonoironico le tre definizioni, in linea con l’idea spiritosa del brand ma, senza nulla togliere, al valore effettivo delleimprese edili.

L’Umarèll di bronzo

Il punteggio delle aziende, che consente di procedere con la classificazione, viene calcolato in base al valore e all’importanza delle informazioni inserite al momentodell’iscrizione.

A un buon livello di indicazioni, ben dettagliate, puòcorrispondere già all’atto dell’iscrizione il raggiungimentodei 20 punti, che consentono di ottenere l’Umarèll di bronzo.

Il questionario, che devono compilare le imprese in sede di iscrizione, prevede la risposta a tutta una serie di domandeobbligatorie, che permettono agli utenti di avere un’ideaprecisa della tipologia e delle caratteristiche dell’aziendacensita. Immancabili i quesiti facoltativi, ai quali è preferibile rispondere per rendere il profilo aziendaleancora più completo, dettagliato e trasparente.

Facoltative ma utili le domande sulla presenza di un sitoweb, sulla tendenza dell’impresa a lavorare in subappalto, o direttamente con il cliente, e sul tipo di ristrutturazionimaterialmente eseguite. Interessante anche il compartofotografico se le imprese sceglieranno di inserire immaginirelative ai lavori eseguiti.

L’Umarèll d’argento

Le aziende che ottengono recensioni e segnalazioni positive da soggetti esterni, e regolarmente verificate, possonoaggiudicarsi anche l’Umarèll d’argento. Le recensionitengono in debita considerazione quattro criteri ovveroqualità del lavoro, prezzo, tempi di esecuzione dei lavori e risultati finali.

L’Umarèll d’oro

L’ultimo riconoscimento, ovvero l’Umarèll d’oro, dipendedalle valutazioni espresse dal team di Umarelle. In questafase le aziende fregiatesi del trofeo d’argento verrannocontattate ed esaminate in base a caratteristiche qualitrasparenza, professionalità ed esperienza. A fare la differenza saranno gli anni di presenza sul mercato, l’utilizzo di processi organizzativi precisi e ben definiti in fase di avvio e gestione dei cantieri, la predisposizioneadeguata dei documenti.

Solo le imprese migliori, a giudizio del team di Umarelle, riceveranno il massimo riconoscimento e potranno fruiredella più alta visibilità sulla piattaforma.

Database di imprese accreditate

Come spiegano dal team di Umarelle la piattaformaconsentirà di dar vita a un “database di imprese accreditateattraverso le quali monitorare le tendenze del mercato edile, e offrire agli utenti della suite didimora un panorama sempre aggiornato dei costi dei lavori di ristrutturazione”.