Palmanova Village offre aperitivo e DJ Set il 2 e 3 luglio

AIELLO DEL FRIULI – Il primo weekend di saldi diventa una festa al Palmanova Village. Appuntamento sabato 2 e domenica 3 luglio con i negozi aperti fino alle 21, l’aperitivo offerto a tutti a partire dalle 18 e la musica del Dj Set.

Lo shopping d’estate, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet, si trasforma così in una serata di relax e divertimento per tutta la famiglia da trascorrere insieme, passeggiando per le strade del Village, ascoltando la musica e bevendo qualcosa di fresco tra un negozio e l’altro.