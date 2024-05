Pizze a €5,50 e tanta creatività: BonGustaio stupisce ancora

BonGustaio, attività di ristorazione per asporto e a domicilio celebre in tutta la provincia di Pordenone, continua a stupire il pubblico con novità, promozioni e sorprese.

Da 18 anni la sua missione è rendere gioiose e gustose le serate di famiglie e amici che scelgono di trascorrere del tempo insieme, godendosi la loro compagnia.

Il team, in totale 85 persone con un’età media di soli 27 anni, è un vulcano di idee: promozioni, novità, tecnologia…insomma, non ci si può annoiare!

Perfino le nuove scatole della pizza nascondono qualche sorpresa, tramite un QRcode scansionabile che vi potrà regalare divertenti grattacapi di cui discutere durante la cena.

In merito alle promozioni, tra maggio e giugno ve ne segnaliamo due da non perdere:

Dal 13 maggio tutti i punti vendita in provincia di Pordenone saranno aperti 7/7 e, per promuovere questa novità, ogni lunedì e martedì di maggio e giugno qualsiasi pizza del menù costerà solo €5,50 * (esclusi 28/05 e 03/06, dettagli a fine articolo).

Il 28 maggio invece, in occasione dell'Hamburger Day, ci sarà una promozione davvero speciale sul menù hamburger+patatine. Il prezzo verrà svelato a breve nelle pagine social di BonGustaio, ma vi consigliamo di segnarvi questa data perché difficilmente si ripeterà.

Da BonGustaio si possono notare alcune particolarità, come l’applicazione per ordinare da smartphone – molto pratica e ottima per chi non ama telefonare –, la consegna a domicilio con scooter elettrici e il vastissimo menù: pizze, panini, club sandwich, piadine, kebab, snack fritti, menù bimbi e altro ancora.

Il 1° giugno inoltre sarà una data speciale, perché si celebrerà il 18° anniversario dalla fondazione. Nata a Fiume Veneto come piccola attività di famiglia, è poi rapidamente cresciuta fino ad arrivare agli attuali 7 punti vendita. Per il lieto evento sono in programma simpatici gadget per i clienti e una speciale bevanda dedicata al 18° compleanno.

Se vorrete restare aggiornati, vi suggeriamo di seguirli su Facebook e Instagram.

I punti vendita BonGustaio si trovano a Fiume Veneto, Azzano Decimo, Brugnera, Fontanafredda, Roveredo in Piano, Torre di Pordenone e anche a San Stino di Livenza.

Potrete trovare il menù e tutte le informazioni sul sito www.bongustaio.it.

*Promozione valida dal 13 maggio al 30 giugno 2024 su tutte le pizze nel formato normale e con impasto classico, in tutti i punti vendita in provincia di Pordenone, tranne il 28/05 e il 03/06. Aggiunte a pagamento.

Nel punto vendita di San Stino la stessa promozione sarà attiva di mercoledì e giovedì, in quanto il lunedì resterà chiuso.