Poffabro dimenticata: Tomasello (Pd), Regione rimedi scandalo

FVG – “Sconcerto e amarezza per il disinteresse della Regione che ha costretto il parroco di Poffabro a lanciare l’allarme per Poffabro: si rimedi in assestamento. E’ inspiegabile e scandaloso apprendere che la regione Friuli Venezia Giulia non metterà la Proloco di Poffabro in condizione di svolgere le sue preziose attività a servizio di una comunità piccola ma prestigiosa.

Già inserito tra i borghi più belli d’Italia e caposaldo della ‘resistenza’ contro lo spopolamento, con la giunta regionale di centrosinistra il comune di Frisanco di cui Poffabro fa parte è stato riconosciuto come zona turistica, e oggi la manifestazione sui presepi è un fiore all’occhiello. Continuiamo a sostenerlo”. Il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello interviene dopo che il parroco di Poffabro ha denunciato lo scarso sostegno dato dalla Regione alla nota manifestazione dedicata ai presepi, ormai viva da 27 anni.

“A fine mese sarà approvato l’assestamento di bilancio regionale di oltre 1 miliardo di euro e sembra impossibile – evidenzia Tomasello – che non si riesca a trovare un contributo dignitoso per un’iniziativa natalizia che attira turismo. La destra cambi rotta sulle aree interne dimenticate e sul territorio montano pordenonese penalizzato”.