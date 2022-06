Polizza in calo, come ottenere maggiori risparmi sull’assicurazione obbligatoria

Assicurare il proprio veicolo, prima ancora che essere un atto di sicurezza nei confronti propri e del mezzo guidato, è un obbligo di legge. Resta, in ogni caso, una delle spese che pesano maggiormente sul portafoglio delle famiglie italiane.

Buone notizie, sono comunque in arrivo, almeno rispetto allo scorso anno.

I premi assicurativi, infatti, sembrano aver subito una flessione a cavallo del 2021 e 2022, rispetto allo scorso anno.

Un atteggiamento che molte compagnie assicurative stanno adottando per “ripagare” gli assicurati a seguito del periodo in cui sono stati imposti divieti agli spostamenti.

Tra le regioni che hanno beneficiato di questa ventata di risparmi, si sono distinte principalmente quelle del Mezzogiorno, con la Puglia in testa, dove è stato registrato un risparmio di oltre il 17%, seguita da Calabria e Sicilia, con più del 15% e successivamente dalle regioni del Centro-Nord.

La regione e provincia di residenza, infatti, influisce notevolmente sul costo dell’assicurazione.

Ma basta tutto questo a far ottenere davvero un risparmio agli italiani?

Certamente partire da una base inferiore rispetto al passato permette di risparmiare qualche spicciolo in più.

Ciò nonostante, si possono adottare alcune accortezze in più, proprio per incrementare il vantaggio di uno sconto maggiore sul premio finale.

La scelta di una compagnia affidabile, vicina al cliente, con un ampio spettro di protezioni aggiuntive tra cui scegliere è senza dubbio una discriminante rilevante ai fini di una maggiore convenienza.

Se da una parte, infatti, la ricerca del risparmio mette al centro la questione prezzo, d’altra parte non bisogna dimenticare la sicurezza e le garanzie offerte dalla copertura sottoscritta.

Un buon compromesso, in tal senso, è rappresentato dalle compagnie online, che spesso propongono offerte più vantaggiose rispetto ai player tradizionali.

Tra questi si distingue l’assicurazione online Genertel, da sempre al fianco dei guidatori con offerte su misura, politiche di prezzo e scontistica molto competitiva e trasparenza contrattuale.

Richiedendo un preventivo sul sito della compagnia, si possono applicare tutte le diverse opzioni che permettono di tenere basso il prezzo e ottimizzarlo con una copertura più estesa possibile.

È il caso, ad esempio, dell’installazione della scatola nera, un dispositivo dotato di GPS che monitora le attività meccaniche del mezzo e la sua posizione, in modo da registrare esattamente le dinamiche di un potenziale incidente.

Questa può tornare molto utile anche per ritrovare il veicolo, in caso di furto.

La black box Genertel, se installata, da diritto al 20% di sconto sul premio finale, sia al momento della stipula che del rinnovo.

Anche le garanzie accessorie rivestono un ruolo importante ai fini della copertura assicurativa, perché la estendono a tutti quegli eventi dannosi non contemplati dalla RC obbligatoria.

Alcuni esempi?

Tutela legale, Bonus protetto, Bonus aiuto domestico, 4 zampe a bordo, Assistenza stradale, Kasko e MiniKasko e molte altre ancora.

A queste si possono, infine, aggiungere una formula di guida esclusiva o esperta e la polizza familiare, nel caso in cui l’assicurato sia neopatentato, per abbassare ulteriormente il valore del premio finale.