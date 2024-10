Presentato il libro Dittatura del sapore di Diego Fusaro

FVG – Uscito da poche settimane è già un successo a livello nazionale.

E’ La dittatura del sapore, l’ultimo libro di Diego Fusaro. Per la prima volta in provincia di Pordenone e a cavallo con il vicino Veneto organizzata e coordinata dal giornalista Stefano Boscariol la conferenza di presentazione ha riscosso un successo di attenzione e soprattutto di unanimi consensi.

Un lavoro editoriale curato , approfondito storicamente e filosoficamente come meglio non poteva fare il prof. Diego Fusaro, toccando punti di inedite curiosità con terminologia e uso di vocaboli di grande ricerca e significato.

LA DITTATURA DEL SAPORE più che un semplice libro racconta in più esclusivi capitoli la storia del cibo e della natura umana nell’ evolversi dei tempi con accenni religiosi, storici e contemporanei dove il cibo stesso diventa oggetto di spettacolo e protagonista della globalizzazione di un potere turbocapitalistico.

Emergono nella lettura in chiave analitica elementi caratteristici come la ricchezza, la povertà e problematiche legate alla società del benessere e dell’ apparire come l’ anoressia e la bulimia oltre al grande e sempre più crescente fenomeno dell’obesità.

Qui di centrale è la figura del corpo che si distingue in due direzioni: una l’ essere e l’ altra l’ avere.

Siamo ciò che mangiamo ma anche ciò che desideriamo,sogniamo e pensiamo senza trascurare la nostra originale cultura e tradizione.

La trasformazione della vita quotidiana di ognuno di noi ha modificato i tempi e gli spazi dei pasti e del gustare con il crescente fenomeno dei Fast food e delle multinazionali come Mc Donald e Burger King.

Come si evince dalla lettura di una pagina del libro “Ogni pancia vuota o malnutrita in effetti, rappresenta oggi un robusto argomento contro un modo del prododurre e del coesistere che, sospeso tra alienazione e reificazione, tra dismisura e penuria, non ha cessato di fondare il paradiso di pochi sull’inferno dei più. “riflessione che giunge più che mai sensata e logica in un mondo complesso che del sapore ne fa una scienza più che fattore naturale.