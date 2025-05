104 The Caregiving Expo: un modello fieristico dall’8 al 10 maggio

PORDENONE – Si chiama “104 The Caregiving Expo” il nuovo progetto fieristico di Pordenone Fiere che vedrà la luce l’8, 9, 10 maggio 2025. Il nome stesso definisce già gli obiettivi della fiera che, come la legge a cui si ispira, opera nell’ambito di prodotti e servizi legati alla tutela dei diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con disabilità. Una fiera completamente ed esclusivamente dedicata alla filiera del caregiving rappresenta una novità nel panorama fieristico e la visita della Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna dimostra l’interesse che la manifestazione sta suscitando a livello internazionale.

La scelta della location, la Fiera a Pordenone, a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto è strategica. Siamo nel cuore di un territorio in cui la persona con disabilità, l’anziano e il caregiver sono sempre state al centro di un quadro normativo all’avanguardia, con una rete di strutture sviluppata ma proprio qui ora l’assistenza pubblica sta cedendo il passo a quella privata con le inevitabili conseguenze e criticità che ricadono sull’assistito e sui suoi famigliari. Questo evento rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione per tutti gli operatori del settore socio-assistenziale, i caregiver familiari, le organizzazioni no profit e le istituzioni.

“Tengo molto a questa manifestazione perché rappresenta un’opportunità per sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sull’importanza di un sistema di welfare inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e diversificata – il commento di Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere – Le testimonianze dirette di persone anziane, disabili e dei loro caregiver forniscono una prospettiva umana e concreta sulle sfide quotidiane che affrontano e sui bisogni non ancora soddisfatti. Si tratta di un progetto ambizioso che da Pordenone vorremmo esportare in altri contesti internazionali”.

Sono circa 170 gli espositori tra aziende, professionisti, strutture di assistenza e tante associazioni, che presentano in fiera le migliori pratiche, le innovazioni tecnologiche, gli approcci terapeutici e i servizi per aggiornare il lavoro degli operatori del settore e rendere la vita degli utenti finali più semplice e piena.

La nuova manifestazione si rivolge ad un doppio target, professionale e non: infermieri, operatori sociosanitari, assistenti domiciliari, medici, responsabili di case di cura, strutture sanitarie e assistenziali, caregiver familiari o volontari e naturalmente agli utenti finali, anziani, persone con disabilità e fragili.

104 – The Caregiving Expo offre anche un’importante occasione di formazione e aggiornamento con un ricco programma di convegni a carattere tecnico e scientifico tutti gratuiti e con crediti ECM. Tra gli argomenti in programma: “La frattura del femore da fragilità e la disabilità correlata”, “L’ipoacusia nell’anziano, nel soggetto fragile e nel ricoverato in RSA”, “La corretta gestione della disfagia e della nutrizione nel paziente fragile in RSA”.

La manifestazione è anche un momento di condivisione e di confronto per tutto il settore della disabilità con le istituzioni di riferimento per presentare le opportunità legislative come, ad esempio, i percorsi per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, le opportunità dell’abitare inclusivo, il supporto agli amministratori di sostegno e molto altro.

Lo sport è il protagonista del Padiglione 6: numerose associazioni sportive che hanno tra le proprie fila sia atleti normodotati che con disabilità organizzano qui dimostrazioni, partite, allenamenti e incontri con i visitatori invitandoli anche a provare le varie discipline. Sono presenti in fiera molti atleti: amatori, agonisti e perfino campioni paralimpici che intervengono per testimoniare la propria esperienza di sportivi di altissimo livello. Due eventi da segnare in agenda: giovedì 8 maggio

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00: allenamento della nazionale italiana tennis tavolo con la campionessa olimpica Giada Rossi, sabato 10 maggio dalle ore 10.00: torneo Alpe Adria con i match di sitting volley tra Italia, Austria e Slovenia.

Sono partner della prima edizione di “104 The Caregiving Expo”: Regione Friuli Venezia Giulia con gli assessorati alla salute, politiche sociali e disabilità e l’assessorato al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, PromoTurismoFVG, con il progetto “Una Regione Per Tutti” che punta a rendere l’offerta turistica regionale più accessibile, Fondazione Friuli, per statuto promuove lo sviluppo economico e il benessere sociale, concentrandosi soprattutto su tre ambiti, tra cui la salute pubblica, la medicina preventiva e la riabilitazione, Camera di Commercio di Pordenone e Udine con il marchio Pordenone With Love, BCC Pordenonese e Monsile, banca da sempre vicina a progetti legati allo sviluppo del territorio, alle famiglie e alle associazioni, Sereni Orizzonti, società leader nelle residenze per anziani in Europa, Porzio azienda riconosciuta in Regione per la sua esperienza nell’ambito ortopedico, Village for All, il portale dell’ospitalità accessibile.

L’evento ha il patrocinio della Consulta delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie della Provincia di Pordenone e Regionale ed è realizzato in collaborazione con Sabiwork che cura la segreteria organizzativa e congressuale

Tutte le informazioni e il programma completo nel sito: www.caregivingexpo.it 104. The Caregiving Expo, 8-9-10 maggio Fiera di Pordenone Orario dalle 9.30 alle 18.00 Ingresso gratuito previa registrazione online oppure direttamente in fiera