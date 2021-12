Qualità della vita: Fvg con ben tre città nella top ten: Trieste prima, Pordenone 7° e Udine 9°

FVG – I dati di 90 indicatori fanno guadagnare alla “Provincia” di Pordenone il 7mo posto nella graduatoria nazionale (analizza 107 province italiane sulla base di novanta indicatori, suddivisi per sei categorie) per la qualità della vita de Il Sole 24 Ore, crescendo di 3 posizioni.

“Viviamo – sottolinea il vicesindaco Emanuele Loperfido, sul suo profilo facebook – in un contesto invidiabile, da salvaguardare, proteggere e preservare, all’insegna del senso civico e dell’amore verso la nostra terra”.

Il Friuli Venezia Giulia è davvero protagonista in questa storica classifica, con Trieste che si posiziona al primo posto, guadagnando quattro posizioni rispetto al 2020, seguita da Milano e Trento, Udine al nono (guadagna tre posizioni) e Gorizia al ventitreesimo.

Sei le macro-categorie tematiche, a loro volta composte da 15 indicatori: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

Nel dettaglio, guardando alle performance migliori, Trieste è prima per cultura e tempo libero, risalendo di undici posizioni rispetto all’anno prima. A influire positivamente sul risultato sono ben otto indicatori in cui Trieste guadagna il podio: primo posto per spesa dei comuni per la cultura e indice di lettura; secondo per presenza di palestre, piscine e terme ogni 100mila abitanti, patrimonio museale e banda ultra larga; terza infine per l’offerta culturale e la formazioni continua.

Il capoluogo giuliano risulta poi secondo per affari e lavoro (perdendo però il primo posto ottenuto nel 2020), indice che misura le maggiori opportunità sotto il profilo delle imprese e dell’occupazione. A contribuire positivamente sono i sottoindicatori relativi alle nuove imprese iscritte e alle imprese straniere (ogni 100 imprese registrate) in cui Trieste risulta in entrambi i casi seconda.

Un altro buon risultato è quello ottenuto per l’indice ambiente e servizi dove Trieste è quarta su 107 province (perdendo tuttavia una posizione rispetto al 2020) e su cui incidono in particolare le voci riguardanti la spesa sociale dei comuni e l’offerta del trasporto pubblico, con rispettivamente un primo e terzo posto.