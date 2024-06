Sabato 15 giugno a Città Fiera Sarah

UDINE – Sabato 15 giugno Sarah, la vincitrice di Amici23, sarà a Città Fiera per lo Showcase e Firmacopie del suo nuovo album per l’unica tappa in Friuli Venezia Giulia. Lo Showcase sarà aperto a tutto il pubblico mentre il firmacopie sarà riservato a tutti coloro che hanno acquistato l’album.

Sarah Toscano, la giovane cantante di Amici 23, è nata a Vigevano nel 2006 e ha attualmente 17 anni. La sua biografia rivela che è una ragazza attiva e poliedrica: appassionata di musica e di canto, pratica anche il tennis, e fa parte della serie C femminile di questa disciplina sportiva.

Sul fronte della carriera, Sarah ha già iniziato a farsi conoscere prima di entrare ad Amici 23. Nel 2022, ha rilasciato un singolo distribuito da Universal Music Italy e ha partecipato ad Area Sanremo, vincendo la Targa Vittorio De Scalzi. Nel 2023, si è unita alla classe di Amici 23, catturando l’attenzione di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi con la sua esibizione dell’inedito “Touche” e una cover di “Del verde” di Calcutta. Ad accaparrarsi l’allieva Sarah è stata poi la Cuccarini.

Nel contesto di Amici 23, Sarah ha affrontato alcune sfide, tra cui una con l’aspirante allieva Alice. La sua voce è stata oggetto di controversie, con Anna Pettinelli che l’ha definita “troppo acerba”. Tuttavia, Sarah ha dimostrato il suo talento, conquistando un banco e formando una connessione speciale con Holy Francisco: tra i due è nato un flirt carico di momenti emozionanti, anche se ci sono stati momenti di tensione e crisi. La loro storia resta tutta da scrivere, anche perchè, al momento della sua entrata in casetta, il ragazzo si era dichiarato sentimentalmente già impegnato.

La sua presenza sui social media è evidente su Instagram, dove condivide momenti della sua vita, tra cui la sua passione per la musica e il tennis.

Nel 2022 è tra i 20 finalisti di Area Sanremo. Pur non venendo, alla fine dei giochi, scelta come concorrente di Sanremo Giovani, vince la Targa dedicata a Vittorio De Scalzi.P rima di entrare ad Amici, Sarah ha pubblicato un EP intitolato “Riflesso” nel 2022, contenente brani come “9 Giugno”, “Come per sempre”, “Sembra che”, “Due metri, due anni”, “Controsenso” e “Già lunedì”. La sua esperienza nel talent show di Canale 5, iniziata il 24 settembre 2023, è un mix di sfide, successi e relazioni personali: inevitabilmente, un capitolo importante nella sua ancora breve carriera.