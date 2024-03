Sabato 16 marzo a Città Fiera appuntamento con la boxe

UDINE – Sabato 16 marzo torna l’appuntamento con l’Associazione Pugilistica Udinese che riporta la boxe in piazza Show Rondò a Città Fiera. Dalle 17 si animerà il ring con la rappresentativa Udinese contro i pari peso provenienti dal Veneto, a precedere questi match, dalle 16.00, ci saranno i più giovani, ragazzi e ragazze, in preparazione per il debutto agonistico sul ring, che si alterneranno in alcuni round di sparring condizionato.

Un appuntamento molto atteso dal pubblico di Città Fiera che nasce dalla collaborazione tra il centro commerciale e l’APU Boxe già nel lontano 2015. Riportare la boxe tra la gente, questo l’intento dell’Associazione che si impegna a trasmettere i valori positivi del pugilato tra i giovani.

Uno sport che consente di sviluppare resistenza, forza, potenza, velocità ed agilità ma anche concentrazione e controllo mentale. Per gli atleti esibirsi davanti ad un pubblico è importate per percepire il coinvolgimento e per il pubblico, diventa un modo per avvicinarsi ad uno sport che esce dai canali classici e può offrire moltissimo fisicamente e mentalmente.

L’appuntamento è quindi alle 16.00 per assistere in diretta.