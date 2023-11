Sedie e sgabelli da cucina in stile bar: come sceglierli

In ogni casa, la cucina è il locale che viene vissuto in maniera attiva, con passione e dedizione. Non solo per chi ama cucinare e sperimentare ogni giorno nuove specialità, ma anche perché è il luogo dove tutta la famiglia riesce ad incontrarsi e a trascorrere qualche momento in condivisione.

Già da alcuni anni, una delle più diffuse tendenze dell’interior design è quella di allestire la cucina in stile americano, sostituendo il classico tavolo con un elemento a penisola o con un banco allungato che ricorda l’atmosfera tipica di un bar o di un pub e che può essere abbinato a sedie o sgabelli in stile: alti e dalla struttura essenziale e leggera.

La scelta degli sgabelli cucina dipende dalle preferenze personali e dalle caratteristiche dell’arredamento, tuttavia, trattandosi di elementi dal design minimalista e moderno, si adattano facilmente ad ogni tipo di ambiente, considerando che le cucine dotate di banco o penisola hanno un’estetica dalle linee moderne e raffinate.

Per procedere con la scelta degli sgabelli giusti, prima di tutto è importante conoscere l’altezza precisa del banco o della penisola, così da non sbagliare a scegliere l’altezza degli sgabelli.

Indicativamente, per un piano d’appoggio, top, penisola o banco, la cui altezza sia pari ad 1 metro, gli sgabelli dovrebbero essere alti circa 70 centimetri, per garantire comfort ed ergonomia durante la colazione, il pranzo o un semplice drink.

Queste dimensioni si riferiscono alle cucine standard, se invece l’intenzione fosse quella di realizzare un banco molto più simile a quello classico di un bar, l’altezza media è di metri 1,20 poiché deve essere comodo anche per chi resta in piedi, e gli sgabelli, di conseguenza, devono essere alti circa almeno 78 centimetri.

Dove trovare i migliori sgabelli da cucina ad un buon prezzo

Smart Arredo è un negozio online che propone mobili, complementi d’arredo, lampade, oggettistica e accessori con un ricco assortimento di prodotti e un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. In particolare, l’e-commerce intende offrire valide soluzioni d’arredo per ambienti abitativi di dimensioni ridotte, ad esempio monolocali, miniappartamenti e piccoli loft.

Per rispondere a tali esigenze, i mobili proposti da Smart Arredo sono in gran parte trasformabili e adattabili alla disponibilità di spazio, dai divani letto ai tavoli allungabili: in questo ambito lo store è da considerarsi un vero punto di riferimento sul web.

Non manca certo una ricca scelta di sedie e sgabelli cucina, comprese le sedute in stile bar, tra cui ognuno può trovare il modello più adatto, in base alle caratteristiche della propria cucina e al risultato che desidera ottenere.

Smart Arredo, oltre ad offrire qualità e affidabilità, offre una tripla tutela su tutti i prodotti presenti in catalogo: la garanzia di 24 mesi dopo l’acquisto, una seconda garanzia che copre i possibili danni avvenuti durante il trasporto e il rimborso in caso di totale insoddisfazione.

Quali sono gli sgabelli più adatti per la propria cucina?

Dopo avere verificato quale sia l’altezza ideale per gli sgabelli della cucina, resta solo da scegliere il modello che si adatta meglio allo stile dell’arredamento. In generale, gli sgabelli alti per il tavolo a penisola o per il banco che va a sostituire il classico tavolo sono dotati di spalliera oppure costituiti semplicemente dalla seduta, con una struttura metallica di sostegno o una base tonda, talvolta munita di ruote.

I tradizionali sgabelli da bar, con base metallica, poggiapiedi e possibilità di regolare l’altezza, sono perfetti in un ambiente più informale, ad esempio in un angolo cucina arredato in stile industriale o in una taverna dove è stato collocato un tavolo vintage o un vecchio banco da bar originale.

In un contesto più raffinato o shabby, si può scegliere un modello con schienale, con imbottitura o con cuscino separato, nella forma ed estetica preferita. Qualora l’allestimento dell’angolo cucina/bar riguardasse uno spazio esterno, ad esempio una terrazza coperta o una veranda, gli sgabelli ideali sono impilabili e rivestiti in tessuto impermeabile e lavabile, oppure, in un ambiente particolarmente creativo e originale, si inseriscono perfettamente i pouf in pvc, con cuscino imbottito e contenitore interno.

I colori più diffusi per gli sgabelli in stile bar sono quelli classici: bianco, nero e tinte neutre, da personalizzare eventualmente con l’aggiunta di cuscini colorati e accessori in tinta.