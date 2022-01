Si apre 18^ edizione Sposo e Sposa con oltre 100 espositori

FVG – “Il sogno d’amore è più forte della pandemia!”. Si apre con questo auspicio venerdì 14 gennaio, alle ore 15, alla Fiera di Udine Sposo e Sposa, 18° salone del matrimonio e delle cerimonie in programma venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022. In fiera sono presenti oltre 100 espositori da tutta la Regione con proposte per il matrimonio e le cerimonie in genere: dagli atelier, alle location, dai ristoranti ai fotografi, passando per il mondo beauty, l’intrattenimento, i viaggi e altro ancora.

Questa manifestazione rappresenta la seconda tappa, dopo Riso e Confetti che si è tenuta a novembre alla Fiera di Pordenone, del progetto Fiere Sposi Friuli Venezia Giulia nato dalla partnership tra Pordenone Fiere ed Eventi & Co., ideatori delle due manifestazioni.

“Mai come in questo momento è importante unire le forze per offrire alle aziende del settore wedding, tra le più colpite dalla pandemia, un evento di qualità che permetta loro di allargare il numero dei contatti e accelerare così la ripartenza – commenta Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere – “E’ dovere di noi organizzatori dare sostegno a questo settore che è composto da circa 4.000 micro aziende nella nostra Regione. – aggiunge Oscar Noselli patron di Eventi &Co. – Piccoli imprenditori e commercianti che però muovono un indotto importante di più di 100 milioni di euro all’anno con forti ripercussioni anche nel turismo. I conti sono presto fatti – continua Noselli – in Friuli Venezia Giulia si celebrano circa 3.500 matrimoni all’anno con un indotto medio a matrimonio di 35.000 €. E questo senza contare tutto il mondo delle cerimonie e ricorrenze che incrementa sicuramente questo business.”.

Il progetto congiunto di Fiere Sposi FVG promette sicuramente di offrire anche ai visitatori una manifestazione ricca di proposte per poter scegliere, confrontare e definire con un’unica visita in fiera i fornitori della cerimonia. L’ingresso è gratuito con registrazione che è possibile fare on line nel sito www.fierasposoesposa.com. Già più di 1.500 coppie hanno ricevuto via mail il loro pass gratuito che permette l’accesso diretto ai padiglioni, evitando così code e assembramenti all’ingresso della fiera.

Fiera Sposo e Sposa è aperta venerdì 14 gennaio dalle 15.00 alle 19.00, sabato 15 e domenica 16 gennaio dalle 10.00 alle 19.00. Per visitare la manifestazione è necessario esibire il green pass rafforzato (riservato ai vaccinati o guariti dal Covid) e indossare mascherina FFP2.