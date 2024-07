Sportaza casinò: intrattenimento senza pari

Scommesse sportive, slot machine online, giochi da tavolo, video poker, game show e giochi con croupier dal vivo: Sportaza casinò è molto di più un semplice sito di betting. Bookmaker moderno con navigazione intuitiva e licenza di gioco internazionale. Fruibile da qualunque piattaforma: basta eseguire l’accesso su https://sportaza-login.it/, aprire un nuovo conto di gioco e scegliere uno dei tre bonus dedicati ai nuovi iscritti. Ma andiamo con ordine e vediamo brevemente le caratteristiche più interessanti della piattaforma.

Sul versante bonus, l’iscrizione su Sportaza casinò concede subito la possibilità di ottenere e sfruttare un bonus di benvenuto con 100% di rimborso fino a 500€, giri gratuiti + Bonus Crab, oppure un bonus di benvenuto sport con 100% di rimborso fino a 150€ o ancora un’offerta di benvenuto in criptovalute. E a proposito di criptovalute, la piattaforma consente di acquistare monete virtuali tramite VISA, Mastercard, Apple Pay, Google Pay e Revolut.

Ma i bonus di Sportaza casinò non finiscono qui, perchè la sezione Promozioni ne offre altri 7 sul versante sportivo (Freebet 100%, bonus ricarica settimanale, bonus multipla, Bore Draw, bonus con pagamento anticipato, Sport Jackpot e quote maggiorate) e altri 10 per quanto concerne il casinò (Blackjack League, ricarica settimanale, bonus weekend, Non-Stops Drop & Races, Game Show del giovedì, giri della domenica, Live Casinò Cashback, Crazy Time del martedì, Gold Blackjack del venerdì e roulette del weekend).

Le scommesse sportive di Sportaza casinò rappresentano sicuramente il core della piattaforma con oltre 30 competizioni agonistiche. Il calcio domina ma non è l’unico protagonista. Ovvio però che Serie A, Liga, Premier League e Bundesliga siano i campionati europei preferiti su cui puntare. Per tutto il resto c’è la NBA, la Formula1, il Motomondiale, gli ATP di tennis, la Lega di Basket Serie a e centinaia di eventi su cui scommettere con quote competitive. Senza dimenticare l’ippica e il mondo dei virtuali.

Fornitissima la sezione del casinò live di Sportaza casinò, con tornei, sfide settimanali e bonus. Craps, roulette, baccarat, poker, blackjack, dadi, pachinko, Monopoly. Con tecnologia streaming HD sarà possibile divertirsi in diretta online con altri partecipanti connessi in real time insieme a veri dealer da remoto, per un’esperienza di gioco piacevole e immersiva. Altrettanto entusiasmante è la sezione casinò, con centinaia di slot machine delle migliori software house: a partire da tre rulli fino alle slot con funzioni speciali e griglie multiple, in modalità Jackpot e Megaways.

Occhio a 5 interessantissime sezioni che esaltano il divertimento su Sportaza casinò: Album, Coppa, Programmi VIP, negozio e Spin Rally. Al di là dei Programmi VIP, che offrono ai clienti più assidui particolari vantaggi in termini di limiti di prelievo e cashback, le altre sezioni propongono un ulteriore gameplay interattivo con la piattaforma. Un gioco nel gioco che consigliamo di scoprire.